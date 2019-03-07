Son Dakika Haberleri: Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Kayseri Kalesi İçinde Kıraathane Olacak"

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "Kayseri Kalesi İçinde Kıraathane Olacak"

2 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinin en güzel mekanlarından olan tarihi Kayseri Kalesi müze, sergi salonu, kültür merkezi olacağı gibi aynı zamanda yapılacak olan Millet Kıraathanesi ile de kayseri halkına hizmet vereceğini söyledi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri şehrinin en güzel mekanlarından olan tarihi Kayseri Kalesi müze, sergi salonu, kültür merkezi olacağı gibi aynı zamanda yapılacak olan Millet Kıraathanesi ile de kayseri halkına hizmet vereceğini söyledi.

Kayseri Millet Kıraathanesi ile şehrin merkezinde bir okuma salonu, sohbet alanı ve çay içebilecekleri hizmeti sunulacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Her yaş grubundan insanların gelip kitap okuyabileceği, Kitapların sayfalarını çevirirken de çay ve kahve yudumlayabileceklerini kaydetti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Osmanlıca bir kelime olan kıraathane, sohbetin yanı sıra kitap, dergi, gazetelerin de okunduğu yer anlamına geldiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:01 Kaynak: İHA

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