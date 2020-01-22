Başkan Ensari'ye 3 bin kişilik caminin maketini hediye ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Ensari'ye 3 bin kişilik caminin maketini hediye ettiler - Son Dakika

Başkan Ensari'ye 3 bin kişilik caminin maketini hediye ettiler

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan iki genç, 3 bin kişi kapasiteli Merkez Cami'nin maketini yaparak Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye hediye ettiler.

Başkan Ensari'ye 3 bin kişilik caminin maketini hediye ettiler, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan iki genç, 3 bin kişi kapasiteli Merkez Cami'nin maketini yaparak Belediye Başkanı Şefik Ensari'ye hediye ettiler.


Çaldıran Belediyesinde çalışan Yener Tam ve Fatih Avcı isimli gençler, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Ensari'yi ziyaret ederek, 15 günde tamamladıkları 3 bin kişi kapasiteli Merkez Cami'nin maketini hediye ettiler. Burada konuşan Yener Tam ve Fatih Avcı, Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi çok sevdiklerini belirterek, "Başkanımızın güzel ve kalıcı hizmetler yapacağına inanıyoruz. Başkanımız güzel projeler üretme çabasındadır. Bu çabalarına karşılık yapımı biten Merkez Cami'nin maketini yapmaya karar verdik. Maketimizi köpükten oluşan bir maddeden yaptık. Emek vererek 15 günde ancak tamamlayabildik. Elektrikle aydınlatmaları yapılan maketimizi başkanımıza takdim etme fırsatını bulduk. Çok mutluyuz" dediler.


Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, gençlere teşekkür ederek, "15 gün boyunca emek vererek ilçemizin temsil eden Merkez Camimizin maketini yapmışlar. Emekle ürettikleri cami maketini kendilerinden hediye kabul ederek aldım ve mutluyum. Gençlerimizin bizde apayrı bir yeri var. Onlar bizim yarınlarımız ve gelecek umudumuzdur. Genç nüfusa sahip bir ilçeyiz. Çaldıran Belediyesi olarak gençlerimize istihdam alanları açabilmek adına ciddi anlamda çalışmalarımız ve proje hazırlıklarımız bulunmaktadır. İnşallah planladığımız çalışmalarımızın hayata geçmesiyle birlikte gençlerimizin yüreğinde daha başka şekilde yer edinmiş olacağız. İlçemiz gençliğinin bunun farkında olması da bizleri apayrı mutlu kılıyor" ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından gençler tarafından Başkan Ensari'ye caminin maketi takdim edildi. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Genç, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
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