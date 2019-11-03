Başkan Erenoğlu Mudurnu'da

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, "Mudurnu'nun iyi bir tanıtıma ihtiyacı var. Kimse burayı bilmiyor. Herkes Safranbolu ve Beypazarı'na giderek oralarda geziyor." dedi.

Erenoğlu, hafta sonu ziyareti için Bolu'nun Mudurnu ilçesine geldi.

Burada ilçeyi gezerek halk pazarından alışveriş yapan Erenoğlu, organik fasulye, ceviz ve lahana aldı.

Ziyaretiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Erenoğlu, "Mudurnu ilçesinin tanıtılması lazım. Hiç tanıtım yok. Ben daha önce de gelmiştim ama bir değişiklik göremedim. Ahi kasabası olan Mudurnu'da geleneklerin devam ettiği söylenmekte. Mudurnu'nun iyi bir tanıtıma ihtiyacı var. Kimse burayı bilmiyor. Herkes Safranbolu ve Beypazarı'na giderek oralarda geziyor. Aslında Mudurnu çok daha güzel bir yer." şeklinde konuştu.

Erenoğlu, Mudurnu'nun tam bir Osmanlı kasabası olduğunu da belirterek, ilçenin mimari yapısı ile değerlerinin hiç bozulmadığına işaret etti.