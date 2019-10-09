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Son Dakika 3. Sayfa Başkan eşlerinden örnek dayanışma

Başkan eşlerinden örnek dayanışma

20 dakika önce

Başkan eşlerinden örnek dayanışmaİZMİR - Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birlikte çalışan İzmir'deki belediye başkanlarının eşleri, Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çilek Kafe"nin açılışında bir araya geldi.

Başkan eşlerinden örnek dayanışma

İZMİR - Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birlikte çalışan İzmir'deki belediye başkanlarının eşleri, Menemen Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan "Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi ve Çilek Kafe"nin açılışında bir araya geldi.

Engelliler konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, engellilerin yaşamını ve hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in girişimiyle güç birliği yapan İzmir'deki belediye başkanlarının eşleri bu sefer Menemen'deydi. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada "Emiralem Engelsiz Yaşam Merkezi" ve merkezin içinde hizmet verecek "Engelsiz Çilek Kafe"nin açılışı yapıldı.

Yaşayan kentler oluşturmak için yola çıkarak bu merkezi açtıklarını söyleyen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, merkezin açılışında büyük emeği olan ilçe belediye başkan eşlerine teşekkür etti. Açılışa, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında dördüncüsü düzenlenecek "ENGELSİZMİR" Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem ve kongre yürütme kurulu üyeleri de katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi engelli erişimine uygun olduğu için merkeze "Kırmızı Bayrak" da verildi.

"Amacımız fark oluşturmak"

Törende konuşan Neptün Soyer, İzmir'deki belediye başkanlarının eşleri olarak törene katıldıklarını belirterek, "Eşlerimiz belediye başkanı olarak seçildikten sonra bizler de bu kente karşı sorumluluklarımız olduğunu düşündük. Seçim sırasında eşlerimizle birlikte sahada çalışırken bizi en çaresiz bırakan, çözümüne en zor ulaştığımız konunun engellilerin sorunları olduğunu gördük. Bir araya gelerek fark oluşturmak için 'ne yapabiliriz' dedik. Engelsiz yaşam üzerine çalışmaya başladık. Her ay bir araya geliyoruz. Bu dördüncü toplantımız. Gönüllülük esasıyla çalışıyor, memleketimize faydalı olmak istiyoruz. Demokrasinin gereği, toplumda eşit haklara, fırsatlara sahip, kendine yeten yurttaşlar olarak yaşamak istiyoruz. Kendi kendine yetebilen bağımsız bireyler olmak istiyoruz. Sosyal hayatın her alanında, sanatta, bilimde, siyasette engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Eşit olmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan eşlerinden örnek dayanışma

Emiralem, Menemen, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:44 Kaynak: İHA
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