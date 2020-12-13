Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü - Son Dakika

Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü

13.12.2020 13:43

Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak asfalt döküm aracı finişerin direksiyonuna geçerek sıcak asfalt döktü Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak asfalt döküm aracı finişerin direksiyonuna geçerek sıcak asfalt döktü.

Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak asfalt döküm aracı finişerin direksiyonuna geçerek sıcak asfalt döktü

SİVAS - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sıcak asfalt döküm aracı finişerin direksiyonuna geçerek sıcak asfalt döktü.

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şeyh Şamil Mahallesi ara sokaklarında ve Yukarı Tekke Mezarlığında asfalt serim işlerine devam ediyor. Gece gündüz yoğun mesai harcayan ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışan personellere tatlı ikramında bulundu.

İlk olarak Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bilgin, Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve Fen İşleri Müdürü Kenan Karataş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başkan Bilgin asfalt serim makinesi finişere binerek bir süre sıcak asfalt döktü.

"Sivas Belediyesi aile anlayışıyla çalışıyor"

Başkan Bilgin, Sivas Belediyesinin aile anlayışıyla çalıştığını ifade ederek, "Gece gündüz demeden yoğun mesai harcayan ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplum sağlığı için sokağa çıkma kısıtlaması olan bugünlerde belediyemizin alt ve üst yapı, park bahçeler, temizlik ekiplerimiz şehrimizin farklı bölgelerinde daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir Sivas için çalışmalarına devam ediyor. 2020 yılına baktığımız zaman pandemi nedeniyle farklı bir ortamda çalışma fırsatı bulduk. Bazı çalışmalar bu nedenle de planladığımız gibi olmamasına rağmen mart ayında başlattığımız alt yapı ve asfalt çalışmalarının sonuna geldik. Bu sene fen işleri ekiplerimiz şirketimizle birlikte şehrin 65 mahallesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, organize sanayi bölgesinde ve çeşitli noktalarda altyapı sorunları çözülmüş ve daha yaşanabilir bir Sivas adına gerekli çalışmaları yaptı. Yapmış olduğumuz çalışmaları şehrin sadece bir bölgesine değil hemen hemen her bölgesinde öncelikle altyapı daha sonra asfalt çalışmaları park bahçe çalışmalarıyla birlikte şehrimizi ekibimizle birlikte güçlendirmeye devam ediyoruz. Hep söyledik Sivas Belediyesi aile anlayışıyla çalışıyor başkanından sahadaki işçisine kadar aynı duyguyu aynı ruhu taşıyoruz. O da bizi biz yapan en büyük değer. Güzel şehrimize hizmet etmek sultan şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmek ve hemşehrilerimizin mutlu olacağı bir yer haline getirebilmek için çalışıyoruz" dedi.

"Tüm ekiplerimizle çalışıyoruz"

Başkan Bilgin, belediyenin tüm ekiplerinin çalıştığını söyleyerek, "Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var hemşehrilerimiz sağlıkları için bu kısıtlamaya uyuyorlar teşekkür ediyoruz. Belediyemizin her biri sahadaki çalışmalarına devam ediyor. Fen işleri ekiplerimiz gördüğünüz gibi asfalt döküyor, park bahçe ekiplerimiz sahada çalışıyor, temizlik ekiplerimiz sahada, sosyal yardım ekiplerimiz hemşehrilerimizden zorda olan darda olanlara ulaşmak adına fedakarca emek veriyorlar, veteriner hizmetlerimiz çalışmalarını yapıyorlar yani tüm ekiplerimizle çalışıyoruz. Herkesin evde olduğu bugünlerde fedakarca çalışma yapan ve Sivaslı hemşehrilerimize hizmet eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Yukarı Tekke mezarlığında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bilgin sahadaki ekiple sohbet ederek onlara tatlı ikram etti.

Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü
Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü
Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü
Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü

Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Karataş, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan finişerin direksiyonuna geçti, asfalt döktü - Son Dakika


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