Başkan Fırat'tan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, İdlib'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.



Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman iş dünyası olarak yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınadıklarını vurguladı.



Başkan Fırat, "İdlib'de şehit olan 33 askerimize Allah'tan rahmet diliyor ve askerlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Kahraman askerlerimiz kutsal bir görev için ülke sınırlarımızı ve mazlumları korumaktaydı. Lakin hainlik peşinde olanlar, insanlığın yaşam hakkını elinden almak isteyenler ve kendi yurttaşlarını yerinden edenler bu değerleri hiçe sayarak hareket etmektedirler. Bu acımasız saldırının sahipleri hak ettikleri cezayı misliyle alacaklardır. Türkiye bu hususta üzerine düşeni yapmaktadır. Bizlerde ordumuz için ülkemiz için tüm desteğimizi seferber etmeye hazırız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN