Başkan Genç, Akdeniz Konyalılar Federasyonu üyelerini ağırladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Genç, Akdeniz Konyalılar Federasyonu üyelerini ağırladı - Son Dakika

Başkan Genç, Akdeniz Konyalılar Federasyonu üyelerini ağırladı

6 saat önce

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.

Başkan Genç, Akdeniz Konyalılar Federasyonu üyelerini ağırladı, System.String[]

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Akdeniz Konyalılar Federasyonu Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz ve Yönetim Kurulu üyelerini ağırladı.


14 Ocak 2020'de tüzel kişiliğe kavuşan Akdeniz Konyalılar Federasyonu'nun Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, federasyona bağlı Döşemealtı Konyalılar Derneği Başkanı Mehmet Ali Kocaoğlan, Batı Antalya Konyalılar Derneği Başkanı Recep Budak, Kepez Konyalılar Derneği Başkanı Ali Eser ile Muratpaşa Konyalılar Derneği, Konya Mevlana Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırlayan Başkan Genç, Cengiz ve Yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Genç, hemşeHri dernekleriyle ortak projeler yürüttüklerini yeni kurulan Akdeniz Konyalılar Federasyonu ile güzel çalışmalar yapabileceklerini anlatarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. Federasyon Başkanı Hasan Hüseyin Cengiz, kendilerini ağırlayan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e teşekkür ederek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cengiz, Başkan Genç'in 7 Mart tarihinde Döşemealtı ilçesinde yapacakları Bamya çorbası etkinliğinde onur konuğu olarak görmek istediklerini söyledi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:34 Kaynak: İHA
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