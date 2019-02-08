Başkan Gerenli'den Atatürk'e Zeybek İthafı

Tanıtım gecesine Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'nin Zeybek gösterisi damga vurdu.

Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin 2019 yılını " Atatürk'ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı" olarak belirlemesi üzerine 6 Şubat Çarşamba günü Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'nde (LYFA) halka açık bir tanıtım gecesi düzenlendi.

Program yapımcısı ve spiker Gülgün Feyman'ın moderatörlüğünü yaptığı geceye tarihçi-yazar Sinan Meydan, gazeteci Kadri Gürsel ile opera ve tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Zeliha Berksoy konuşmacı olarak katıldı.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının animasyon filmiyle başlayan programda slogan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Gecede ayrıca Lüleburgaz Çok Sesli Çocuk Korosu da bir konser sundu.

Sinan Meydan: "Varlık nedenimiz 1919"

2019 yılının ilk günlerinde gazetedeki köşemde yazdığım yazıda 2019 yılının 'Atatürk ve Bağımsızlık' yılı olması için bir kampanya başlatmıştım. Fakat maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi atmosfer nedeniyle olsa gerek çok fazla ses getirmedi. Görüyorum ki, Lüleburgaz Belediyesi geçen yıldan itibaren bu yılla ilgili hazırlıklarını yapmış durumda.

2019 bizim için çok önemli. Bu toprakları yeniden vatan yapan 1919 mucizesinin, Milli Mücadele'nin 100. Yılı. O sayede bu topraklar hala bizim vatanımız. Varlık nedenimiz 1919.O ruhu hatırlamak ve çocuklarımıza hatırlatmak zorundayız. O nedenle ben, Lüleburgaz Belediyesi'ni bu anlamlı çalışması için kutluyorum. 2019 yılında 1919'un ruhunu yakışır çalışmalar yapanları tarih ileride yazacaktır. Yapmayanları da kaydedecektir.

Kadri Gürsel: Türkiye eğitimini mahvetmiş bir ülkedir

"Şüphesiz ki Atatürk bugün 2019 Türkiye'sinde çok büyük bir anlam ifade ediyor. Uzun bir süredir Türkiye patinaj yapıyor. Bu patinajı sona erdirip Atatürk'ün 1919'da başlattığı koşunun bir benzerini gerçekleştirmemiz için Atatürk'ün günümüz Türkiye'si açısından ne ifade ettiğini doğru anlamamız ve konumlandırmamız lazım. Türkiye yüzünü bilime, reformlara çevirmelidir, kadın erkek eşitliğini yeniden gündemine almalıdır ve kadınları yeniden sosyo-ekonomik hayata katmalıdır. Türkiye eğitimini mahvetmiş bir ülkedir. Eğitimini süratle düzeltmelidir."

Lüleburgaz'la sınırlı kalmaması lazım

"Yeni bir bilinç sıçramasına ihtiyacımız var. Bu açıdan da Atatürk'ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı ve bu yılda yapılacak etkinlikler çok değerli bir girişim. Bu ve benzeri girişimlerin herkese örnek olması lazım. Bunun Lüleburgaz'la sınırlı kalmaması lazım. Bu fikri ortaya atanları ve yapılacak çalışmalarla bu yılı canlı tutacak herkesi kutluyor ve başarılar diliyorum."

Ortaylı ve Şengör Lüleburgaz'a destek verdiler

Televizyon programcısı gazeteci Celal Pir'in de konuk olarak katıldığı geceye, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör de video mesajları ile destek verdiler.