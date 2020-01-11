Başkan Geylani gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Geylani gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Geylani gazetecilerle bir araya geldi

17 dakika önce

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bitlis'te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Başkan Geylani gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bitlis'te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.


Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Bitlis'te görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Bitlis'te faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelen ve tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak sözlerine başlayan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tarih ve kültür şehri ilimizde halkımızı bilgilendiren, vatandaşların talep ve beklentilerini yansıtarak kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunan yerel basının bundan sonra da aynı özveriyle görevini yerine getireceğine inandığını belirtti. Başkan Geylani, "Gazetecilik toplumumuzda saygınlığı ve ağırlığı olan bir meslektir. Her mesleğin güzel yanlarının olduğu gibi zor yanları da var. Basın mensupları da mesleğin getirdiği tüm zorluklara rağmen, halkımızı haberdar etmek için zaman ve mekan gözetmeksizin çalışmaktadırlar. Gazetecilik gerek kentimizin gerekse ilimizin tanıtımı için dünyanın her yerine açılan kapı görevini üstleniyor. Şehrimizin gelişmesi ve ilerlemesi konusunda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hizmet edeceklerine inandığımız bütün basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.


Programa Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz ve il geneli görev yapan basın mensupları katıldı. - BİTLİS

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Mehmet Emin Geylani, Bitlis, Tatvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı
Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:28 Mardin'de 'Kapan-1 Bagok' operasyonu başlatıldı-EKİYLE - Son Dakika
10:27 TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI ANA KUCAĞINDAN BAŞLIYOR - Son Dakika
10:26 200 bin nüfuslu Maarat El Numan, hayalet şehir oldu - Son Dakika
10:23 Sivas ellerinde Japon bir ozan - Son Dakika
10:21 Yüksekova'da belediyesinin gece mesaisi - Son Dakika
08:53 Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Son Dakika
21:41 Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 10:31:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Geylani gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]