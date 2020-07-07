Başkan Gökhan Gürel: "Bakanımıza destekleri için teşekkür ederim" - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Kütahya ziyareti hakkında açıklama yaptı.



Başkan Gürel, yaptığı açıklamada, 'Pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında düzenlenen toplantıya Kütahya protokolü, Kütahya milletvekilleri ve tüm belediye başkanları olarak katılım sağladık.Bakanımıza Aslanapa ilçemize Toplu Konut projesi (TOKİ), Aslanapa Belediyemize Kazandırılmak üzere araç talebi, ilçemiz çevre düzenlemesi yapmak üzere kilit taşı bordür talebi, Aslanapa ilçemize atık su arıtma tesisi talebimizi, Aslanapa ilçe nerkezine sıfır atık projemizi ve diğer proje ve hizmetlere ilişkin taleplerimizi bildirdik. Taleplerimiz doğrultusunda Sayın Bakanımızdan İlçemize çevre düzenlemesi ve çevre kirliliğinin giderilmesi için yardım aldık.Bakanımıza talepte bulunduğumuz diğer projelerimizinde ilçemize kazandırmak üzere takipçisi olacağız.



ilimize gerçekleştirilen ziyaret sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve MHP Milletvekilimiz Ahmet Erbaş'a yakın ilgilerinden desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA