Son Dakika Haberleri: Başkan Gökhan Gürel: Çalışmalarımızda vatandaşımızın talebi önceliğimizdir
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Başkan Gökhan Gürel: Çalışmalarımızda vatandaşımızın talebi önceliğimizdir

1 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde altyapı ve elektrik hatlarının yeraltına alınmasından dolayı ilçenin sokaklarında oluşan çukurlar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kapatıldı.

Başkan Gökhan Gürel: Çalışmalarımızda vatandaşımızın talebi önceliğimizdir, System.String[]
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde altyapı ve elektrik hatlarının yeraltına alınmasından dolayı ilçenin sokaklarında oluşan çukurlar belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kapatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, "Altyapı çalışmalarını planlı şekilde bir mahalle bitip diğer mahalleye geçerek gerçekleştirdik. Elektrik hatlarını yeraltına alma çalışmalarını da aynı şekilde yaptık. Böylece vatandaşlarımızın daha az rahatsız olmasını ve oluşan çukurlardan dolayı araçlarının zarar görmesini engellemeye çalıştık. Şuan oluşan çukurları asfalt atma çalışması yaparak tamamen ortadan kaldırdık. Amacımız vatandaşımıza hizmet getirirken onların en az zararı görmesi ve gelen hizmetten yararlanırken en iyisini almalarını sağlamak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Ülgür Gökhan, Aslanapa, Kütahya, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:31 Kaynak: İHA
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