Başkan Güder'den kentsel dönüşüme neşter vurgusu - Son Dakika

Başkan Güder'den kentsel dönüşüme neşter vurgusu

Malatya'nın Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil ve mahalle sakinlerini konuk eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahallede yapılacak olan Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirerek, 40 yıllık soruna kentsel dönüşüm ile neşter vuracaklarını belirtti.

Başkan Güder'den kentsel dönüşüme neşter vurgusu, System.String[]

Malatya'nın Şehit Fevzi Mahallesi Muhtarı Sami Cengil ve mahalle sakinlerini konuk eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahallede yapılacak olan Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirerek, 40 yıllık soruna kentsel dönüşüm ile neşter vuracaklarını belirtti.


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil ve mahalle sakinlerini makamında ağırladı. Yapılacak olan kentsel dönüşüm hakkında mahalle sakinlerine geniş kapsamlı bilgiler veren Başkan Güder, Derme Deresi Islah projesinin de yakın zamanda başlayacağını müjdesini verdi. Şehit Fevzi mahallesindeki çarpık yapılaşmaya dikkat çeken Başkan Güder, mahallede bulunan 400 konuttan sadece 7 tanesinin ruhsatlı olduğunu ve bu yapıların neredeyse tamamının depreme dayanıksız şekilde inşa edildiğini belirterek, 40 yıllık soruna Battalgazi Belediyesi olarak neşter vuracaklarının altını çizdi. Alt ve üst yapının da mahalle sakinlerinin ihtiyacına artık cevap veremediğine de sözlerine ekleyen Başkan Güder, kentsel dönüşümün gereklilik değil şart olduğuna vurgu yaptı.


Muhtar Cengil: "Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyorum"


Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve ekibine çalışmalarında başarı dileyen Şehit Fevzi Mahallesi muhtarı Sami Cengil, "Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımıza mahallemiz adına misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarı diliyorum. Bizleri bugün konuk etti ve mahallemizde yapılması planlanan kentsel dönüşüm hakkında bilgiler paylaştı. İnşallah güzel çalışmalar olacak" dedi.


Başkan Güder: "Ada bazlı çalışma yapmak lazım"


Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki son durum hakkında bilgiler paylaşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "24 Ocak'ta hepimizin etkilendiği bir deprem yaşadık. Dolayısıyla bu deprem Battalgazi'mizde birçok yeri etkiledi. Allah şükür ki Battalgazi bölgemizde hiç can kaybımız olmadı. Bu deprem sürecinde hemen hemen her gün Vali beyin başkanlığında bir araya gelerek, değerlendirmeler yaptık. Değerlendirmeler sonunda Battalgazi bölgesindeki bütün binaların yeniden incelenmesinin gerekli olduğu kanaatine vardık. Yaptığımız çalışmalarda ilçemizde özellikle eski yerleşke yerleri Tandoğan, Göztepe, Şehit Fevzi, Taştepe, Hidayet, Cezmikartay, Kışla caddesi, Fuzuli caddesi ve Sarıcıoğlu'nun bir kısmındaki binalarımız yüzde 60 ila 80 arasında depreme dayanıklı değiller. Özellikle Şehit Fevzi Mahallesi'nin de içerisinde yer aldığı bazı mahallelerde çarpık bir yapılaşma var. Orada 400 civarında konut var ve sadece 7 tanesi ruhsatlı. Dolayısıyla ruhsatsız olan ve gelişi güzel yapılan yapılar sizin ihtiyaçlarınıza artık cevap vermiyor. Artan okul ihtiyaçlarına cevap verecek okul yapacağımız yer yok. Cami yaptıracağız yer yok. Yolları genişleteceğiz, mevcut duruma cevap verecek bir alt yapı yok. 30-40 yıllık binalar mevcut. Parsel bazlı çalışma değil, ada bazlı çalışma yapmak lazım. Şehit Fevzi mahallesinde 30-40 yıldır düşünülen bu soruna Battalgazi Belediyesi olarak biz neşter vuracağız" şeklinde konuştu.


"Malatya deprem bölgesi ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapmalıyız"


Malatya'nın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan ve çalışmaları buna göre yapmak gerektiğinin altını çizen Başkan Güder, "Deprem sonrası Gelincik Tepesi'ne deprem konutlarının yapımı noktasında Battalgazi Belediyesi olarak ısrarcı oldu. Uzmanlarımızın yaptığı zemin etüt çalışmaları sonucunda o bölgenin depreme daha dayanıklı bir yapısı olduğu gerçeğini ortaya koydu. Malatya deprem bölgesi ve bizde buna göre adımlar atmalıyız. Bizim Battalgazi'de hızlı bir şekilde dönüşümü sağlamamız lazım. Dolayısıyla bizim buralarda bir çalışma yapmamız gerekiyordu ve bunu daha önceden de sürekli olarak konuşuyorduk. Bu deprem bizim çalışmalarımızı öne aldı" ifadelerini kullandı.


"Derme Deresi ıslah projesine yakın zamanda başlanacak"


Derme Deresi Islah Projesi'ne yakında zamanda başlanacağını da sözlerine ekleyen Başkan Güder, "Derme Deresi'ni ıslah projemiz var. Derme Deresi'nin üstünün ıslah edilmeyen bir kısmı vardı. Biz orayı ilk etabın dışında bıraktık. Dedik ki çevreyolunun altından başlayalım ve derenin bulunduğu mekanı güzelleştirelim ki, insanların o bölgeye rağbeti olsun. Derenin değerini koruması adına orayı ıslah edeceğiz. O derenin etrafında insanların gidip oturabileceği, piknik yapabileceği, çay içebileceği, yemeğini yiyebileceği ve çocukların eğlenebileceği alanlar olacak. Islah projesinde 1 kilometrelik kısmının İhalesi yapıldı. İnşallah çalışmalara yakın zamanda başlayacaklar. Pandemiden dolayı başlamadılar. Kanalı yaptıktan sonra biz de inşallah etrafındaki peyzajı, düzenlemeyi yapacağız. İnanın Malatya'da arzulanan ve insanların gidebileceği bir mekan olacak" dedi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 06:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Güder'den kentsel dönüşüme neşter vurgusu - Son Dakika

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