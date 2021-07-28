Üye Girişi
Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü - Son Dakika

Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü

28.07.2021 16:04
Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü, System.String[]

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar başladığı mahalle toplantıları turunda Balatçık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar başladığı mahalle toplantıları turunda Balatçık Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün göreve gelmesinin ardından vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini bizzat kendilerinden dinlemek amacıyla başlatılan; ancak pandemi kısıtlamaları nedeniyle ara verilen mahalle toplantılarının normalleşme sonrası ikinci durağı Kaklıç Mahallesi'nin ardından Balatçık Mahallesi oldu. Muhtarlık binasının yanında gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Balatçık Mahalle Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, vatandaşlar talep ve şikayetlerini tek tek dile getirdi. Başkan Gümrükçü, vatandaşların sorunlarıyla ilgili notlarını aldı. Toplantının yapıldığı alanda bulunan Çiğli Belediyesi ikram aracı, mahalle sakinlerine sıcak ve soğuk içecek ikramında bulundu.

Anahtarlık, top ve şapka hediyesi

Başkan Gümrükçü, toplantının düzenlendiği meydanda kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan çocuklara top hediye etti. Çocukların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Başkan Gümrükçü, bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Toplantı alanında kurulan standa HES kodlarıyla gelen mahalle sakinlerine ise pratik olarak kullanabilecekleri HES kodlu anahtarlık ve sıcaktan korunmaları amacıyla şapka hediye edildi.

Başkan Gümrükçü: "Okul ve pazar yeri tamam"

Sözlerine pazar yeri ve okul müjdesini vererek başlayan Başkan Gümrükçü, "Balatçık Mahallemiz için pazar yeri ihalesini yaptık. En geç 3 aya kadar bitecek. Okul yapma yetkisinin milli eğitime ait olmasından dolayı, okul yeri olan arsamızı meclisimizde karar alarak haftaya milli eğitime devredeceğiz. Önümüzdeki yıl inşaatına başlanacak. Sinek ve haşere ilaçlama çalışmalarımızı sizlerin de fark ettiği üzere kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni aldığımız çevre dostu çöp konteynerlerini eskileriyle değiştireceğiz. Büyükşehir belediyemiz, mazgal ihtiyacı için ihaleyi yaptı iki ay içerisinde inşaata başlayacak. Doğal gaz konusu, bizim yetki alanımızda olmamasına rağmen yetkili firmayla görüşüp talep edilen yerlerde altyapı çalışmalarının bir an önce başlaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"İmar sorununu da çözeceğiz"

Balatçık Mahallesi'nin potansiyelini doğru yönlendirmek ve bölgenin marka değerini yükseltmek adına özellikle imar konusuyla ilgili ciddi çalışmalarının olduğunu ifade eden Başkan Gümrükçü, "Dağ Mahallesi denilen bölgede imar sorunu için riskli alan ilan edilmesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması adına devlete başvuruda bulunduk. Sürecin takibini yapıyoruz. Mahallemizin diğer bölgeleriyle ilgili de imar planı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin desteği bizlerin de gayretleriyle yıllardır kronikleşmiş olan imar sorununu çözüp bölgeyi ticaret, turizm ve yerleşim yeri bağlamında kalkındıracağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Muhtar Fahrettin Çakıroğlu: "Sorunlarımızı birlikte çözüyoruz"

Mahalle toplantıları ile ihtiyaç ve sorunların çok daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulduğunun altını çizen Balatçık Mahalle Muhtarı Fahrettin Çakıroğlu, "Mahallemizin ihtiyaçlarını konuşmak için bir araya geldik. Herkes taleplerini ve şikayetlerini dile getirebilecek. Bizlere bu imkanı sağlayan Değerli Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü'ye teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de iş birliği içerisinde çalışarak mahallemizin tüm sorunlarını birlikte gidereceğiz" dedi. - İZMİR

Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü
Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü
Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü

Çiğli, Şapka, Okul, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü 16:17 Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem 15:40 Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret etti! Tepki yorumları art arda geldi 15:33 Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını videoya çekip hakaret etti! Tepki yorumları art arda geldi
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu 15:14 Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak 15:10 Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Şanlıurfa'da belediyenin çocuk parkına yerleştirdiği sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak 14:48 Şanlıurfa'da belediyenin çocuk parkına yerleştirdiği sacdan kaydırak büyük tepki çekti: Çocuklar kebap olacak
Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz 14:38 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı 14:19 Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı

Son Dakika Haberleri
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
16:17 Otomobiliyle yol alırken başından vurularak öldürüldü
15:32 Sarı-Kırmızılı takımda oynamak istediğini söyleyen Morutan'ın menajeri yarın İstanbul'da olacak
15:21 Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz
15:20 Türk futbolu karıştı! TFF Başkanı, Ali Koç'a gönderme yaptı, Burak Elmas'a teşekkür etti
15:10 Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak
15:08 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi
14:43 Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor
14:37 Akşener, İYİ Parti'nin oy oranını açıklayıp hedeflerini de duyurdu: Yüzde 16'lık bir partiyi, yüzde 20 seviyesine çıkartmak istiyoruz
14:15 Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı
Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı         
16:21
Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi Geçtiğimiz hafta 67. yaşına giren Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçek geldi         
15:45
Sarı-Kırmızılı takımda oynamak istediğini söyleyen Morutan'ın menajeri yarın İstanbul'da olacak Sarı-Kırmızılı takımda oynamak istediğini söyleyen Morutan'ın menajeri yarın İstanbul'da olacak         
15:33
Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz         
15:21
Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar Bilim Kurulu Üyesi Şener'den aşısız çalışmak isteyenler için uyarı: 48 saatte bir PCR testi yaptırsınlar         
15:12
Böyle ittifak görülmedi! Kaynana, yeni geliniyle bir olup eski gelinini soydu Böyle ittifak görülmedi! Kaynana, yeni geliniyle bir olup eski gelinini soydu         
15:00
Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor         
14:44
Akraba katliamında 4 kişiyi öldüren dünürün ilk ifadesi ortaya çıktı: Ölmemek için öldürdüm Akraba katliamında 4 kişiyi öldüren dünürün ilk ifadesi ortaya çıktı: Ölmemek için öldürdüm         
14:27
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı İhmalkar aile bebeğini dondurmacıda unuttu! Yarım saat sonra gelen ailenin rahat tavırları tepki topladı         
13:39
Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu Ece Üner'in yerine geldi! Show Ana Haber'den artık Dilara Gönder sorumlu         
13:32
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Canlı yayına bağlanan genç kızdan korkunç iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan korkunç iddia: Annemi babam öldürdü         
12:51
Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor Terör örgütünden kaçan terörist itiraf etti: Hamile kalan kadın teröristler kürtaja zorlanıyor         
12:47
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 16:26:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gümrükçü, mahalle toplantılarını Balatçık Mahallesi ile sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement