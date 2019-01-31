Son Dakika Haberleri: Başkan Gümüş, Muğlaspor'lu Futbolcularla Bir Araya Geldi

Başkan Gümüş, Muğlaspor'lu Futbolcularla Bir Araya Geldi

35 dakika önce

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğlaspor Kulübünün düzenlediği akşam yemeğinde, kulüp yöneticileri, amatör futbol kulüplerinin başkan ve yöneticileri, teknik kadro, 48 Taraftarlar Derneği ile bir araya geldi.

Başkan Gümüş, Muğlaspor'lu Futbolcularla Bir Araya Geldi, System.String[]
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğlaspor Kulübünün düzenlediği akşam yemeğinde, kulüp yöneticileri, amatör futbol kulüplerinin başkan ve yöneticileri, teknik kadro, 48 Taraftarlar Derneği ile bir araya geldi. Sporcularla tabldotta akşam yemeği yiyen Başkan Gümüş, yemek sonrası futbolculara baklava ikram etti.

Futbolcularla yakından ilgilenen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Şehrimizin en büyük markası Muğlasporumuz ve amatör futbol kulüplerimizin de katıldığı bugünkü akşam yemeğinde, hepimizin arzuladığı birlik ve beraberlik mesajları verildi. Bu güzel birlikteliğin her zaman devam etmesini diliyorum. Menteşe Belediyesi olarak biz gerek Muğlasporumuza gerekse amatör kulüp takımlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecektir. Yeter ki bu birlik, bu beraberlik bozulmasın" dedi.

Toplantı sonrası sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Gümüş, yeşil beyazlı futbolculara Cumartesi günü yapacağı Adliyespor maçı öncesi başarılar diledi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

Bahattin Gümüş, Futbol, Menteşe, Gümüş, Spor
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