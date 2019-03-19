Son Dakika Haberleri: Başkan Günaydın Isparta'daki Karadenizli Gençlerle Buluştu

Başkan Günaydın Isparta'daki Karadenizli Gençlerle Buluştu

47 dakika önce

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, bu yıl 12.'si düzenlenen SDÜ Karadeniz ve Karadeniz Sevdalıları Gurubu tarafından düzenlenen kültür etkinliğine katıldı.

Başkan Günaydın Isparta'daki Karadenizli Gençlerle Buluştu, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, bu yıl 12.'si düzenlenen SDÜ Karadeniz ve Karadeniz Sevdalıları Gurubu tarafından düzenlenen kültür etkinliğine katıldı. Günaydın, "Karadeniz'in uşağı farklı olur. Türkiye'nin hemen her bölgesine terör örgütü girmiştir ama Karadeniz'e girememişlerdir. Sebebi Karadeniz halkı, Karadeniz uşağı bayrağını, vatanını çok sever cesaretli ve kahramandır" dedi.

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, bu yıl 12.'si düzenlenen SDÜ Karadeniz ve Karadeniz Sevdalıları Gurubu tarafından düzenlenen kültür etkinliğine katıldı. Salona girişinde Gurup Temsilcisi Sefa Arıkan ve Karadenizliler tarafından ile karşılanan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Bu sevgi ve coşkunuzdan çok mutlu oldum. Hayat dolusunuz" dedi.

Başkan Günaydın, "Karadeniz'in uşağı farklı olur. Türkiye'nin hemen her bölgesine terör örgütü girmiştir ama Karadeniz'e girememişlerdir. Sebebi Karadeniz halkı, Karadeniz uşağı bayrağını, vatanını çok sever cesaretli ve kahramandır. Karadenizliler güçlüdür" şeklinde konuştu. Bu yönüyle Karadeniz'i ve Karadeniz halkını çok sevdiğini dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Sizler güçlü vatansever, milliyetçisiniz ve Türk Bayrağını baş tacı edenlersiniz. Vatanımızı her zaman Türk toplumu olarak koruyacağız. Sizleri görünce ben milli şuuru çok iyi hatırlıyorum, sizlerden yansıma geliyor" diye konuştu.

Okumayı, çalışmayı her zaman desteklediğini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Günaydın, Kolçelik Kavşağına yeni bir şehir daha kurulduğunu bu şehrin 70 dönümlük meydanında birçok yapının olduğunu ancak bunlardan en önemlilerinden birisinin de Büyük Atatürk Kütüphanesi olduğuna değindi. Günaydın, "Türkiye'de olmayan 13 bin 500 metrekarelik bir kütüphane kuruyoruz. Bu kütüphane hem üniversite gençliğini, hem de ilk ve ortaöğretim öğrencilerimizi içine alıyor. Türkiye'de görülmemiş bir kütüphaneyi Isparta'ya kazandırıyoruz. Bu kütüphane eğitime büyük katkı sunacak. Şehirde ders çalışacak bir yerimiz yoktu, üniversite öğrencilerimizin sınava hazırlanmaları için yer kiraladık. Buraya da en fazla 2 bin öğrenciyi aldırabildik. Bizim burada binlerce öğrencimiz var" diyerek eğitime verdikleri önemden bahsetti. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Türkiye, Yusuf Ziya Günaydın, Karadeniz, Isparta, Güncel
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