Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti

13.10.2020 15:24
Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti, System.String[]

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde tespit eden ve çözüm üretmeye devam eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in son durağı Davutlar Mahallesi oldu.

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde tespit eden ve çözüm üretmeye devam eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in son durağı Davutlar Mahallesi oldu. Davutlar ziyareti sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinleyen Başkan Ömer Günel, "Kentimizin en büyük mahallelerinden olan Davutlar'a yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalarını "Belediye başkanının makamı sokaklardır" anlayışı ile sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Görevde bulunduğu süre boyunca Kuşadası'nı sokak sokak dolaşan Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile 17 ayda 200 bin 506 kilometre yol kat ederek her fırsatta vatandaşlarla buluştu.

Kentin sorunlarını yerinde ve bizzat inceleyen Başkan Ömer Günel, son olarak Davutlar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik, Funda Şenol, Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu ve birim müdürleriyle birlikte sorun yaşanan bölgeleri dolaşan Başkan Ömer Günel, mahalledeki alt ve üst yapı problemlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde en yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Hürriyet Caddesi ve bağlantı sokakları ile eski Osmaniye Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'nde de incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek not aldı.

Davutlar Mahallesi'ne 2020 yılı içerisinde toplam 50 bin metrekare yol yapıldığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizin en büyük mahallelerinden olan Davutlar'a yatırım yapmaya devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Davutlar'ın alt yapı sorunu büyük ölçüde çözüme kavuştu. Göreve geldiğimizden bu yana sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke taşı olmak üzere toplam 50 bin metre kare yol yaptık. Ayrıca Davutlar Mahallesi'ni daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için de önümüzdeki günlerde Fatih Caddesi ve Efeler Sokak'ta birer yeni park alanı oluşturacağız. Davutlar Mahallesi gelecek yıl pırıl pırıl olacak" diye konuştu.

Öte yandan Davutlar Mahallesi'nde başlatılan asfalt seferberliği de devam ediyor. Bölgede Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) gerçekleştireceği altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol yapım çalışmalarına başlanacak. Bu kapsamda Hürriyet Caddesi ve bağlantı sokakları, eski Osmaniye Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'nde ile 160, 161 ve 177'inci sokaklarda sathi kaplama işlemi gerçekleştirilecek. - AYDIN

Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti
Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti
Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti
Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti
Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti
Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti

Ömer Günel, Davutlar, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Belediye Başkanı, Hatay'daki maden sahası iddialarına iki yıl önceki yangınla cevap verdi Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek aşamalı olarak makinelerden ayrılıyor Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli Bakanla kameralar önünde atıştı         
14:43
İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı         
14:18
Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı         
13:48
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı         
12:36
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti Yargıtay, sürekli gece çalıştırıldığı için istifa eden işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:35:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei