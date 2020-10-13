Başkan Günel, mobil makam aracı ile Davutlar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentte yaşanan sorunları yerinde tespit eden ve çözüm üretmeye devam eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in son durağı Davutlar Mahallesi oldu. Davutlar ziyareti sırasında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorun, talep ve önerileri dinleyen Başkan Ömer Günel, "Kentimizin en büyük mahallelerinden olan Davutlar'a yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Çalışmalarını "Belediye başkanının makamı sokaklardır" anlayışı ile sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile kentin nabzını tutmaya devam ediyor. Görevde bulunduğu süre boyunca Kuşadası'nı sokak sokak dolaşan Başkan Ömer Günel, Mobil Ofis Hizmet Aracı ile 17 ayda 200 bin 506 kilometre yol kat ederek her fırsatta vatandaşlarla buluştu.

Kentin sorunlarını yerinde ve bizzat inceleyen Başkan Ömer Günel, son olarak Davutlar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik, Funda Şenol, Davutlar Mahallesi Muhtarı Erol Yağcıoğlu ve birim müdürleriyle birlikte sorun yaşanan bölgeleri dolaşan Başkan Ömer Günel, mahalledeki alt ve üst yapı problemlerini Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde en yakın zamanda çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Hürriyet Caddesi ve bağlantı sokakları ile eski Osmaniye Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'nde de incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ömer Günel, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek not aldı.

Davutlar Mahallesi'ne 2020 yılı içerisinde toplam 50 bin metrekare yol yapıldığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizin en büyük mahallelerinden olan Davutlar'a yatırım yapmaya devam ediyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Davutlar'ın alt yapı sorunu büyük ölçüde çözüme kavuştu. Göreve geldiğimizden bu yana sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke taşı olmak üzere toplam 50 bin metre kare yol yaptık. Ayrıca Davutlar Mahallesi'ni daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için de önümüzdeki günlerde Fatih Caddesi ve Efeler Sokak'ta birer yeni park alanı oluşturacağız. Davutlar Mahallesi gelecek yıl pırıl pırıl olacak" diye konuştu.

Öte yandan Davutlar Mahallesi'nde başlatılan asfalt seferberliği de devam ediyor. Bölgede Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) gerçekleştireceği altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol yapım çalışmalarına başlanacak. Bu kapsamda Hürriyet Caddesi ve bağlantı sokakları, eski Osmaniye Mahallesi'ndeki Fatih Caddesi'nde ile 160, 161 ve 177'inci sokaklarda sathi kaplama işlemi gerçekleştirilecek. - AYDIN