Başkan Gürkan'dan mahalle ziyareti - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yakınca Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yakınca Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, mahallenin tarihi dokusuna önem verdiklerini ve özüne, kültürüne uygun bir şekilde çalışmaların yapılacağını bildirdi.

Gürkan, mahallelerin kendileri için önemli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Mahalle muhtarlarımız ve mahalle derneklerimiz hakikaten o mahallelerin dinamiklerdir. O mahallede oluşabilecek hadiselerin, oradaki güvenlik çemberin oluşması, tertip, düzen, hizmetlerin aktarılması noktasında temelde ki uç bey gibi görevi yaparlar. Bu anlamda muhtarımızla ilgili dairelerimiz koordinasyon içerisindeler, hem de bizler koordinasyon içerisindeyiz. Özellikle dernek başkanımızın yakınca ile ilgili fikirlerini yakinen dinledim ve müşahede ettim. Kendilerine düşüncelerden dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarımızla gayet uyumlu bir şekilde birlikte çalışmalar yapıyorlar. Bu anlamda dernek başkanımıza ve muhtarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de Belediye Başkanı olarak, yerel yöneticiler olarak mahallemizin sorunlarını yerinde görüp incelemek ve birinci ağızdan dinlemek için mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Mahallelerimize yaptığımız ziyaretler, sorunların çözümü, yapılması gerekenler ve bir daha yaşanan sorunların benzerlerinin yaşanmaması noktasında önemli bir tecrübe. Biz zaten 717 mahallemizde mahallemizin önderleriyle, derneklerimiz varsa derneklerimizle yakın temas içerisindeyiz. Çalışmalarımızda bu koordinasyon içerisinde yürütüyoruz."

Gürkan, Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç'u ziyareti sonrasında Yakınca Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Gürkan yaptığı incelemelerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalarla ilgili daire başkanlarından bilgiler aldı. Yapılan inceleme sonrasında esnafı da ziyaret eden Başkan Gürkan, taleplerini dinledi.