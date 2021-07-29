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Başkan Gürkan Kernek Meydanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Gürkan Kernek Meydanında incelemelerde bulundu

29.07.2021 17:02
Başkan Gürkan Kernek Meydanında incelemelerde bulundu, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak aslına uygun hale getirmek için çalışmalara başlanılan Kernek Meydanı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kernek Meydanı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.

İnceleme gezisinde açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'yı güzelleştirme anlamında, kimliğine, hafızasına ve belleğine uygun hale getirme anlamında yapılan çalışmaları hep tematik bir anlam içerisinde yürüttüklerini söyledi. Başkan Gürkan, " Kerneğinde tematik anlamda Kernek Babanın, Kernekte yer alan havuzun ve yeşilliğin korunması hatta genişletilerek görsel anlamda daha da artırılması noktasında çalışma başlattık. Ayrıca kapatılan suyun tekrar inkişaf ettirilerek yüzeye çıkarılması için gerekli çalışmalar yapıldı. Saniyede 1,5 m3 su tahliye veriyoruz. İnşallah suyumuzu havuzla buluşturup kendi cazibesi içerisinde akışı sağlanacak. Kernekteki su güzelliğinin ve su görselliğin ortaya çıkması ve suyun aynı zamanda sulamada kanalın sürekli akması çiftçilerimize artı bir katma değer sağlayacak. Diğer bir taraftan suyun çıkarılması özellikle alt kotlarda olan Fuzuli Caddesindeki dükkânların ve evlerin bodrumlarında su çıkıyordu. Onları da tahliye ederek kanalizasyon şebekemize veriyoruz. Aynı zamanda arıtma tesisimize arıtma maliyetini de beraberinde getiriyordu ve var olan suyu yok etme durumuna getiriyorduk. Biz onun için suyun yüzeye çıkarılması, çiftçilerimizin kullanması ve kernek alanının ortaya çıkması için yeni bir çalışmayı başlattık. Çalışmaların inşallah güz gibi bitirilmesini temenni ediyoruz. Çalışmalarımızın Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kernek Meydanı'nın şehir hafızasında önemli bir yeri olduğunu dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş, "İnsanların günlük yaşam kültürünün oluşmasında büyük etkisi var. Çünkü eski Malatya'yı bilenlere Malatya'nın neresi diye sorsanız ilk önce Kernek Meydanı'nı söylerler. Çünkü burası hem halkın sosyalleştiği bir yer, hem de insanların birbiriyle fikir alışverişi yapabildiği, birlikte oturup kaynaşabildiği ve ortak bir yaşam kültürü oluşturduğu bir yer. Dolayısıyla Kernek Meydanı Malatya açısından çok önemli. Yapılan çalışmaları çok önemli buluyorum. Çünkü Malatya hepimizin bildiği gibi su şehri. Yeşil Malatya olarak biliniyor. Kernek Meydanı da çok önemli su kaynaklarının olduğu bir yer. Hem bu su kaynaklarını yeryüzüne çıkarmak vatandaşlarımızın istifadesine sunmak, hem de zemin altı giden suların şehir yapılaşmasına zarar vermesini önlemek bakımından da çok önemli bir çalışma olarak görüyorum. İnşallah çok güzel bir proje olacak. Proje bittiğinde de Malatyalılar Kernek Meydanı'na gelip eski günleri yâd etmek, eski hatıraları yâd etmek için büyük bir teveccüh göstereceklerdir diye düşünüyorum. Alanda da yaşayana insanlarımıza ferah bir nefes alma imkânı sağlayacak Kernek Meydanı. İnşallah çalışmalar kısa zamanda biter. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çalışma Malatyalılara büyük bir hizmet olarak sunulur. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı, MASKİ Genel Müdürlüğümüzü ve sahada çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Malatyalılarda bu değere sahip çıkarlarsa yüzyıllar boyu nesillerin hafızasında kalacak bir eser olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Selahattin Gürkan, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Gürkan Kernek Meydanında incelemelerde bulundu - Son Dakika


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