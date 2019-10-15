Son Dakika Haberleri: Başkan Hadimioğlu ilçede yapımı süren kamu yatırımlarını inceledi
Son Dakika Güncel Başkan Hadimioğlu ilçede yapımı süren kamu yatırımlarını inceledi

Başkan Hadimioğlu ilçede yapımı süren kamu yatırımlarını inceledi

1 saat önce

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Hadimioğlu ilçede yapımı süren kamu yatırımlarını inceledi, System.String[]

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Hadimioğlu ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı süren yol çalışmaları ve kamu yatırımlarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.


Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Hadimioğlu, ilçedeki devlet yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.


İlçenin daha yaşanılabilir ve refah düzeyinin yüksek olması için çalıştıklarını ifade eden Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizin hemen hemen her noktasında, her mahallesinde çeşitli devlet kademeleri tarafından yürütülen çalışmalar var. Çalışmaları yerinde inceleyerek gerekli desteği sağlıyoruz. Şu anda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ilçemizin üç ayrı noktasında yol yapımı ve asfaltlama çalışmaları var. Devlet Su İşleri tarafından gölet inşaatı, Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının işbirliği ile Gençlik Merkezi ve Spor Kompleksinin yapımı, Belediyemiz tarafından da sanayi sitesi ile çeşitli yatırımlar sürüyor."

Ahmet Hadimioğlu, Hadim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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