Başkan Helvacıoğlu Köy Garajı esnafıyla buluştu

Saat 11.00 sıralarında başlayan ve Köy Garajı'ndaki bir kahvehanede gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Helvacıoğlu'nun yanı sıra Başkan yardımcıları; Nuran Uslu, Mustafa Altay, Levent Keçimen, Belediye Meclis Üyesi Müslim Çekiç, Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz, Fen işleri Müdürü Benhür Felek ile Keşan Köy Garajı ile Eski Keşan Belediye Binası'nın zemin etütlerini yapan Denizay Mühendislik İnşaat'ın yetkilisi İnşaat Mühendisi Kenanbey Deniz ve esnaf, vatandaşlar ile basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Helvacıoğlu, Köy Garajı'nın yaklaşık 70 yıllık bir tarihi olduğunu belirterek, "Köy Garajı ve Eski Belediye Binasıyla ilgili olarak depreme karşı dayanıklılık anlamında tetkikler ve ölçümler yaptırdık. Bunun çalışmalarını yaparken öngörüler, önyargıya dönüşmeye başladı. Biz çalışma yaparken önyargılarla karşı karşıya kaldık. Biz hazırlık çalışmaları yaptıktan sonra sizin karşınıza gelmek istedik. Her zaman da sizin karşınızda olacağız. Keşan'ın menfaatine işler yapmak için geldik. Bazı kişilerin düzeni bozulabilir. Ama eğer hiçbir şey yapmazsak da hiçbir şey Keşan'da olmaz. Keşan kasaba kültüründen artık kurtulmalı ki şehrimize daha çok misafir gelsin. Keşan'ı daha ileriye taşımak için çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Köy Garajı'nın artık ömrünü tamamlamış bir yapı olduğunun herkes tarafından çok iyi bilindiğine işaret eden Mustafa Helvacıoğlu, "Neredeyse duvarlar üzerimize yıkılacak. Biz yıkmazsak kendisi yıkılacak. Orta ölçekli bir depremde burası yıkılacak. Bunun hem vicdanen hem de hukuken sorumlusu biziz. Keşan'ı hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

5 bin 220 m2'lik bir alanda Köy Garajı'nın kurulduğunu belirten Başkan Helvacıoğlu, şunları söyledi: 64 adet işyerimiz var. Kiralar ortalama 700 TL civarı. 1950'li yıllarda yapılmış bir yapıdan bahsediyoruz. 70 yıla yakın bir bina burası. Belediyenin Köy Garajı'ndan 400 bin TL kira alacağı var. 2018 yılında 12 ayın sadece 3 aylık kirasını Köy Garajı'ndan alabilmişiz. 2019 yılında da 7 ay geçmiş biz ortalama sadece 2 ay kira alabilmişiz. Sözleşmeler bitmiş ve yenilenmemiş.Belediye malına geçmiş dönemde sahip de çıkmamış, bakım da yaptırmamış."

Hem Köy Garajı hem de eski belediye binasında inşaat yapısının elle ufalanacak bir hale geldiğine dikkat çeken Mustafa Helvacıoğlu, bu bölümde sözü Denizay Mühendislik İnşaat'ın yetkilisi İnşaat Mühendisi Kenanbey Deniz'e bıraktı.

Deniz şunları aktardı: Eski Belediye Binası'nda C10 seviyesinde beton tespit edildi. Özellikle düğün yapılan alan daha kötü."

Eski Köy Garajı'nda esnafa 1 yıllık bir süre verilmesi ve sonrasında yıkım işlemlerinin başlaması şeklinde bir planlamaları olduğunu belirten Başkan Helvacıoğlu, "1 yıl daha buradayız, sonrasında bu alanı terk etmemiz gerekli. Köy Garajı için de formül bulunacak ve bu garaj benim de düşüncem o ki muhakkak şehir içinde olmalı. Maliyet hesaplamasına göre belki de meydanın altında köy garajı yapılabilir. Bunların hepsi birlikte planlanacak. Keşan büyüyor. Her kurum şehir dışına çıkıyor. Şehirleşeceksek her yer çarşı merkezinde olmamalı."dedi.

Vatandaşa projelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için seçim döneminde söz verdiklerini bildiren Mustafa Helvacıoğlu, "Bu projelerin gerçekleştirilmesine başlanması için adımların atılması gerekiyor. Bu alan meydan olacak. Belki meydana bakan kısmına dükkanlar yerleştirebiliriz. Belki altına köy garajını da koyabiliriz. Bununla ilgili biz de yıkım öncesi 1 yıl ders çalışacağız. Çok güzel düşünce ve hayallerimiz var. Karamsar olmayın. Yapınca bu meydanı herkes bize teşekkür edecek. Ancak süreç sancılı bunun da farkındayım." şeklinde konuştu.

Başkan Helvacıoğlu, toplantıya katılan tüm esnafa ve ilgililere teşekkür etti ve onların köy garajı ve meydan düzenlemeleri ile ilgili görüşlerini dinledi.

Helvacıoğlu, Köy Garajı esnafı ile ilerleyen günlerde süreç hakkında toplantılar yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.