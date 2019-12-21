Başkan İlhan, belediye borçlarını sordu - Son Dakika
Son Dakika Politika Başkan İlhan, belediye borçlarını sordu - Son Dakika

Başkan İlhan, belediye borçlarını sordu

6 saat önce

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin mevcut borç durumunu sordu.

Başkan İlhan, belediye borçlarını sordu, System.String[]

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin mevcut borç durumunu sordu.


Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu haftaki gündem toplantısında belediyelerin borç durumunu masaya yatırdı. Açıklamalarda bulunan Başkan İlhan, "Bilindiği üzere 31 Mart 2019 seçimleri sonrasında Van Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında bir milyardan fazla borç açıklamalarıyla ilimiz gündemi meşgul edilmişti. Belediye ve Valilik yönetimleri birbirini suçlamıştı. Borçlar ve yapılan hizmetler başta olmak üzere kamuoyunun merak ettiği konuların açıklanması adına; Van Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı sonu itibariyle toplam borcu nedir? Van Büyükşehir Belediyesi 2019 yılında trafik ve otopark sorunu başta olmak üzere hangi sorunlara çare üretmiştir? Van Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında şehrimize hangi hizmetleri yapmayı planlamaktadır? İpekyolu, Tuşba ve Edremit başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin 2019 yılında yaptıkları hizmetleri borçlarını ve 2020 yılında yapmayı planladıkları hizmetler nelerdir? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçe belediyelerine şeffaf belediyecilik adına tüm sorularımızı cevaplamaya ve bu milletin parasını israf etmeden bu şehrin sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz" dedi. - VAN

Saadet Partisi, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van Gölü Havza'sında görülen zararlı tatlı su ıstakozlarının dışarıdan birileri tarafından havzaya bırakıldığı iddia edildi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti Yerli otomobilin ebatları hakkında yaşanan tartışma, Bakan Varank ve takipçisi arasında eğlenceli bir diyalog yaşanmasına sebep oldu

Son Dakika Haberleri
23:46 İzmirliler Zuhal Olcay konseriyle coştu - Son Dakika Haber
23:44 Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:43 Resmi belgede sahtecilik yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
23:22 Domuz gribi alarmı! Bir kadın H1N1 virüsü şüphesi üzerine gözlem altına alındı - Son Dakika Haber
23:02 Gaziantep'te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
22:52 ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:54:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan İlhan, belediye borçlarını sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]