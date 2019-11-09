Son Dakika Haberleri: Başkan İlhan, 'Kent Meydanı' projesini sordu
Son Dakika Politika Başkan İlhan, 'Kent Meydanı' projesini sordu

Başkan İlhan, 'Kent Meydanı' projesini sordu

6 saat önce

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin vizyonunu değiştirecek ve şehir merkezine nefes aldıracak 'Kent Meydanı' projesinin ne aşamada olduğunu sordu.

Başkan İlhan, 'Kent Meydanı' projesini sordu, System.String[]

Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, kentin vizyonunu değiştirecek ve şehir merkezine nefes aldıracak 'Kent Meydanı' projesinin ne aşamada olduğunu sordu.


Kentte yerel ve ulusal basın mensuplarıyla parti binasında bir araya gelen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, gündem toplantılarının ikincisini gerçekleştirdi. Başkan İlhan, düzenlenen toplantıda 2011 yılında meydana gelen depremlerde hasar alan VASKİ eski hizmet binasını ve Kent Meydanı projesini masaya yatırdı. Açıklamalarda bulunan İlhan, 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yıldönümü olduğunu hatırlattı. Depremde hayatını kaybeden canlar için rahmet dileyen İlhan, "Depremden bu yana 8 yıl geçmesine rağmen hale çözüme kavuşturulmamış konuları bu hafta gündemimize alıyoruz. Van'da yaşanan depremlerin ardından Ahmed'i Hani Parkı yanında ki VASKİ eski hizmet binası tartışmalı bir şekilde meydan da durmaktadır" dedi.


Konuşmasında Van Kent Meydanı projesinin de ne aşamada olduğunu soran İlhan, "Van Kent Meydanı yapılması askıya mı alınmıştır? Van Kent Meydanı yapılacaksa hangi zamanda hangi tarihte ve nasıl yapılacaktır. VASKİ eski hizmet binası sağlamsa niçin üst katlar kullanılmamakta, hasarlıysa zemindeki dükkanlar niçin faal durumda?" diye konuştu. - VAN

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi, Saadet Partisi, Özay İlhan, Van, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:36 Kaynak: İHA
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