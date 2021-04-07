Başkan İmamoğlu'ndan Başkan Bilgin'e Jest - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sembolik bir bedelle Saruhanlı Belediyesine 1999 model, Mercedes-Benz marka 37 kişilik yolcu otobüsü hibe etti.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in girişimleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Saruhanlı Belediyesine otobüs desteği sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sembolik bir bedelle Saruhanlı Belediyesine 1999 model, Mercedes - Benz marka 37 kişilik yolcu otobüsü hibe etti. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Başkanvekili Özgür Göktoprak ile birlikte Belediye şantiyesine getirilen otobüsü inceleyerek katkı ve desteklerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

Başkan Bilgin, "Ekrem İmamoğlu Başkanımıza şahsım ve ilçemiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İhtiyacımız olan otobüsümüz geldi. Bu aracı Saruhanlı Belediyespor'un deplasman maçları ulaşımında kullanacağız. Hayırlı olsun" dedi. - MANİSA