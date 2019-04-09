Başkan Işık Mazbatasını Aldı

"31 Mart yerel seçimlerinde, değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle yeniden üstlendiğim görevle, Gürsumuz'a hizmet yolundaki yeni dönemin başlangıcını hemşehrilerimizle birlikte yaptık" diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Şehit Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın emaneti olarak devraldığım bu görevi, layıkıyla, halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla, gönül vererek yerine getirebilmek için çalıştım. Şimdi de değerli hemşehrilerimizin teveccühüyle bugün teslim aldığım mazbatayla yeniden üstlendiğim görevimi, yine aynı hizmet aşkıyla ve coşkusuyla yapmaya devam edeceğim inşallah. Gürsumuz'un gelişimi için ilçemizin tüm dinamiklerini harekete geçirecek istişare kültürüyle hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gürsumuz için yapacağımız tüm hizmetlerde ihtiyacımız olacak güç birliğinin coşkusunu, bugüne değin olduğu gibi bundan sonra da, inançla, sevgiyle, azimle, hep birlikte hissederek, Gürsumuz'un geleceğini şekillendirmek için çalışacağız. Teveccühleri için, yanımızda oldukları için, dualarını, desteklerini hissettirdikleri için tüm hemşehrilerime, minnetle saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende, Başkan Işık'a mazbatasını sunan Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Gürsu'nun gelişimi için Başkan Işık'ın güzel hizmetler gerçekleştireceğine inandığını vurgulayarak, hizmet yolunda başarılar diledi.

Programda konuşan Ak Parti İl Başkan Vekili Mustafa Sayılgan da, seçim sürecinde verilen vaatlerin yerine getirilmesi için artık hizmet etme vakti olduğunu söyledi ve başarılar diledi.

Programa Gürsu Ak Parti İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, Gürsu Mhp İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, meclis üyeleri, belediye personeli, Başkan Işık'ın eşi Sümeyye Işık ve ilçe halkı katıldı.

Hatıra fotoğraflarının da çekildiği programın ardından, üzerinde"Işık Hızında Hizmete Devam" yazılı pasta hep birlikte kesilerek misafirlere ikram edildi.