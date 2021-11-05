Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre sosyal ve kültürel anlamda farklı projeler kazandırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Millet Bahçesi içerisinde belediyenin "Yap-İşlet-Devret" modeliyle başlattığı "Ters Ev" projesinde inşa çalışması kısa sürede tamamlandı. Evin dış ve iç dekorasyonu, mobilya ve aksesuar montaj işlemi bitti. Çevre düzenlemelerinin ardından ev ziyarete açıldı.

Projenin son halini inceleyen Başkan Ekrem Yüce, Sakarya'nın sosyal yaşamına yeni ve dikkati çekici projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Burada binlerce vatandaşımızın güzel anılar biriktireceğini ve bu evin her bir hemşehrimizin hatırasında, fotoğraflarında yaşayacağına inanıyorum. 8 Kasım'da açılışımızı yapacağız inşallah, tüm vatandaşlarımızı bekleriz." ifadesini kullandı.

Projeye ilgi, ilk günlerden yoğun oldu. Kentin merkezinde ters bir yapının olduğunu görenler, ziyaret edip projeyi yakından inceledi.

Adapazarı Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ve Meclis Üyesi Behlül Bayrak ile Amatör Spor Kulüpleri yöneticileri ile buluştu.

Adapazarı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (ASKF) Yaşar Zımba'nın da katıldığı buluşmada, amatör kulüplerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Işıksu, başarı temennisinde bulundu.

Adapazarı'nın her alanda başarılı ve örnek gösterilen bir merkez olması için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, şunları kaydetti:

"Şehrin kalbi olan Adapazarı'mızın spor geleceğinin çok daha iyi noktalarda olması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün de aldığımız karar neticesinde amatör kulüplerimize desteklerimizi sürdürdük. Adapazarı, sporla güzel."

ASKF Başkanı Zımba da her zaman yanlarında olduklarını bildikleri Işıksu ve ekibine teşekkür ederek, desteklerinin çalışma tempolarını daha da arttırdığını kaydetti.

SUBÜ ve Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğünden, meme kanseri semineri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğünce, "Yaşamın Sırları Meme Kanserinden Korunma" konulu seminer düzenlendi.

İlçede yaşayan kadınların ilgi gösterdiği seminerin açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Sevda Gürsel, meme kanserinde taramanın önemine değinerek, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (Ketem) kadınlar için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Gürsel ayrıca 3-7 Kasım Organ Bağışı Haftası sebebiyle organ bağışının önemine de değinerek, katılımcıları organ bağışçısı olmaya davet etti.

Doktor Öğretim Üyesi Fatma Cevahir, "Meme Kanserinde Tanı ve Tedavi" yöntemleri konulu sunum yaptı.