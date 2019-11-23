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Son Dakika Güncel Başkan Kadir Bıyık'ın Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Kadir Bıyık'ın Öğretmenler Günü mesajı

6 saat önce

Çiftiler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Öğretmenler Günü dolasıyı ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Kadir Bıyık'ın Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Çiftiler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Öğretmenler Günü dolasıyı ile bir mesaj yayınladı.


Başkan Kadir Bıyık, mesajında, "1981 yılında, Atatürk'ün "başöğretmen" oluşunun yıldönümünde, ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın eğitimi uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyoruz. Onların, vatanına, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmeleri için gayretiniz açıkça ortadır. 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' ifadesindeki geleneğin temsilcileri olarak bizler, öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakarca görev yaptıklarını görüyoruz, biliyoruz. Bugüne kadarki tüm meslek dallarının icra edilebilmesi sevgili öğretmenlerimizin bizlere öğrettikleri sayesindedir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bizi okutan, aydınlatan tüm öğretmenlerimizin, vatanı uğruna şehit düşen eğitim şehitlerimiz Ertuğrul Dursun Önkuzu, Hilmi Sakarya, Aybüke Yalçın ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, kutsal mesleğin onurlu temsilcileri olan öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutluyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Kadir Bıyık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
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