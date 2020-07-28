Başkan Kaplan basın mensuplarını unutmadı - Son Dakika

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Adnan Menderes Kent Ormanı'nda doğayla iç içe düzenlenen kahvaltılı toplantıda Başkan Kaplan basın mensuplarını kapıda karşıladı.

Basın mensupları ile yakından ilgilenen Başkan Kaplan yaptığı konuşmada, "Basının ulusalı ve yereli olmaz. Basın her yerde aynı statüdedir ve benim için hepsinin değeri aynıdır. Yanlışı, doğruyu, güzeli ve çirkini millete tarafsızca anlatan basın mensuplarıdır. Basın mensupları yaptıkları haberlerle bulundukları bölgedeki vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek için çalışan emekçilerdir. Basında beni eleştirenler de var övenler de var. Ben hepsini saygı ile karşılıyorum. Bu şekilde her türlü haberi olgunlukla karşıladığımız ölçüde kendimizi geliştiririz" dedi.

Basının taraf olmaması gerektiğini kaydeden Kaplan, "Eğer taraf olursanız halkı doğru bilgilendiremezsiniz. Bir görüşün bir tarafın adamı olursunuz. Farklı farklı görüş ve düşünceye sahip olan basın mensubunun özgürce haber yapabilmesini arzu edenlerdenim. Bu şekilde haberler yapılırsa bizler de siyasetçiler olarak kendimize yön veririz. Aydın basınını da bu doğrultuda yaptığı doğru ve tarafsız haberlerinden dolayı kutluyorum. Sansürsüz, ilkeli ve adaletli haberleri ile topluma yön veren tüm basın mensuplarımızın 'Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kaplan, toplantı sonunda basın mensuplarına çiçek takdim ederek toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN