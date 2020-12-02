Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika

Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor

02.12.2020 15:08
Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle ziyaretlerine Havzan, Melikşah, Alavardı, Yaka, Dere, Köyceğiz ve Aşkan mahalleleri ile devam etti.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle ziyaretlerine Havzan, Melikşah, Alavardı, Yaka, Dere, Köyceğiz ve Aşkan mahalleleri ile devam etti.

Mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş bu çerçevede Havzan, Melikşah, Alavardı, Yaka, Dere, Köyceğiz ve Aşkan mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Muhtarlarla mahallelerin öncelikli sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Kavuş, ziyaretlerinde ayrıca 2021 ve sonrasının da planlamaları için istişarelerde bulundu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı da bulan Başkan Mustafa Kavuş, mahallelilerle de bir araya gelerek istek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Kavuş, isteklerden acil çözülecekler için kurmaylarına talimat verirken zaman isteyen taleplerden yerine getirilebileceklerin takvime alınacağının müjdesini verdi.

"Kaybedecek tek bir günümüz dahi yok çünkü hizmet beklemez"

Göreve geldikleri günden bu yana yerinden yönetimin en güzel örneklerini ortaya koyduklarını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu ziyaretlerin sorunların çözümünde ve vatandaşların beklentilerini yerine getirmede en etkili yolların başında geldiğine vurgu yaptı. Pandemi sürecinde dahi bu ziyaretleri ihmal etmediklerini ifade eden Başkan Kavuş, "Pandemi süresi boyunca bu ziyaretlerimize ara vermedik. Çünkü hizmet beklemez, bizim de kaybedecek tek bir günümüz dahi yok. Ben ve yönetim görevini üstlenen arkadaşlarımız maskemizi taktık, mesafemizi koruduk ama hemşehrilerimizi ziyaret etmeyi ihmal etmedik. Personelim de aynı şekilde maskesini taktı, mesafesini korudu, hijyenine dikkat etti nerede bir ihtiyaç varsa oraya koştu. Bu sebeple görevini layıkıyla yapan her bir arkadaşımı da hizmet kahramanı olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Her ziyaretimiz geleceğin mamur meramına atılmış bir adımdır"

Bu ziyaretlerin de öncekiler gibi oldukça faydalı olduğuna işaret eden Başkan Kavuş, "Mahallelilerimizin ve muhtarlarımızın görüşleri, fikirleri, önerileri ve beklentileri bizim için çok önemli. Bizim Meram'ın dört bir yanı için bir hizmet planımız ve projelerimiz var. İşte tüm bunlar için hemşehrilerimizin fikirlerini almak, önerilerini dinlemek ve beklentilerini belirli aralıklarla duymak istiyoruz. Hemşehrilerimizin önceliğini önceliğimiz olarak görmeyi temel politikamız olarak belirledik. İşte bunun adı yerinden yönetimdir. Bu millet 'biz yaptık oldu' ya da 'halka rağmen' anlayışına mecbur bırakıldı yıllar yılı. Ama Ak Belediyecilikle yıkılan bu anlayışın yerine 'millet için, milletle beraber hizmet' anlayışı hakim oldu, görevi devralan her başkan da bu anlayışı bir adım ileriye götürdü. Bizim hedefimiz de birkaç adım ileriye götürerek Meram'ı muhtarlarımız tüm hemşehrilerimizle birlikte yaşamaktan mutluluk duyulacak bir ilçe haline getirmektir. Bugünkü 7 mahalle ziyaretlerimiz de bizim için değerliydi. Hemşehrilerimizle geleceğin Meram'ını istişare ettik. Biz onlarla buluştuğumuz için onlarda dertlerini sevinçlerini başkana anlatma fırsatı yakaladıkları için mutlu oldular. Her bir muhtarıma ve hemşehrime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Belediye Meclis üyeleri, Meram Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. - KONYA

Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Mustafa Kavuş, Köyceğiz, Melikşah, Meram, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MasterChef Türkiye şeflerinden evlenecek olan Serhat Doğramacı'ya altın sürprizi Son Dakika! Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı PKK'lı Şanlıurfa'da yakalandı Oyuncu Caner Cindoruk'un iki erkek kardeşi de oyuncu çıktı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı 3 yaşındaki Ayşe'yi hayattan koparan kaza kamerada Kılıçdaroğlu, iktidara bu kez Çin üzerinden yüklendi: Arayıp maliyetini sordum, cevap bir haftada geldi Tarlada bulduğu 1200 yıllık taş vaftiz teknesini satmaya çalışırken yakalandı Özbekistan'da bir futbolcu, uçan tekme atarak hakemi linç etmek istedi
İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil         
14:59
ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor         
14:37
CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski başkanının tacizine uğradığını iddia eden kadın: Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi         
14:18
Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık Katar'a banka, borsa, fabrikanın ardından at spermi de sattık         
14:02
Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı Wesley Sneijder'in Yolanthe Cabau'yu aldattığı görüntüler ortaya çıktı         
13:41
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren İstiklal Caddesi'ne yalnızca 7 bin kişi giriş yapabilecek         
13:32
Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek Kendisini öldürmesi için kiralayan kadına aşık olmuştu! Cinayetin bedelini müebbet yatarak ödeyecek         
12:53
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi MasterChef'ten elenen Ayyüce Kamit, Emir Elidemir ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirdi         
12:04
Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı         
11:44
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Denetimlere rağmen ekmek fiyatlarındaki artış devam ediyor Denetimlere rağmen ekmek fiyatlarındaki artış devam ediyor         
09:43
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 15:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei