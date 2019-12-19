Başkan Kayda: "Meslek liseli gençlerimize iş kapıları açıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Kayda: 'Meslek liseli gençlerimize iş kapıları açıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Kayda: "Meslek liseli gençlerimize iş kapıları açıyoruz"

6 saat önce

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan ve Salihli'de proje okulu seçilen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 30 yeni fabrikanın üretime başlayacağı Salihli OSB'de meslek lisesinden mezun olan gençlere iş...

Başkan Kayda:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan ve Salihli'de proje okulu seçilen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 30 yeni fabrikanın üretime başlayacağı Salihli OSB'de meslek lisesinden mezun olan gençlere iş kapıları açtıklarını söyledi.


Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal ile birlikte TOBB tarafından Salihli'de proje okulu seçilen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Kayda, okul müdürü Serdar Yıldız ve öğretmenler ile istişarede bulundu.


Salihli OSB'de 3 fabrika ile üretim gerçekleştirdiklerini söyleyen Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, "Norm Grup bünyesinde açtığımız Mesleki Eğitim Okulumuz sayesinde işletmelerimizdeki kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyoruz. Belediye Başkanımız Zeki Kayda'nın destekleriyle proje okulu seçilen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek işbirliği içerisinde buradan mezun olan gençlerimize istihdam sağlamak istiyoruz. Hep birlikte, gönül bağımız olan Salihlimize sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlayacağız. Bizlere her zaman destek olan Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, Salihli'nin her alanda kabuğunu kırdığını ve özellikle Organize Sanayi Bölgesinin başlattıkları çalışmalar sonucunda yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü anlattı. OSB 2. Etapta 30 firmaya yer tahsisi yaptıklarını açıklayan Başkan Kayda, TOBB tarafından Salihli'de proje okulu seçilen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere OSB'de yeni iş kapıları açtıklarını söyledi. OSB'nin büyümesi ve gelişmesiyle birlikte fabrikaların kalifiye eleman sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayan Başkan Kayda, "Öğrencilerimize yönelik tanıtım faaliyetleri yaparak onların meslek liselerini tercih etmelerine destek olmalıyız. Proje okulu seçilen İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 30 mesleki bölümüyle OSB'de Norm Grup başta olmak üzere fabrikaların kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktadır. İşsizliği önlemek için gençlerimizi mesleki eğitime teşvik etmeliyiz" dedi.


Ziyarete, Norm Holding İdari İşler Direktörü Ahmet Bayraktar ve Sekine Evren Anadolu Lisesi Müdürü Abdülbaki Türken de eşlik etti. - MANİSA

Anadolu Lisesi, Zeki Kayda, Salihli, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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