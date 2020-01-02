Başkan Kılıç, Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kılıç, Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi - Son Dakika

Başkan Kılıç, Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi

6 saat önce

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildiMuş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantında yapılan seçimde, Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Kılıç, başkan vekilliğine Korkut Ziraat...

Başkan Kılıç, Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi, System.String[]

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, yapılan seçimle Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'na seçildi

Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantında yapılan seçimde, Muş Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Kılıç, başkan vekilliğine Korkut Ziraat Odası Başkanı Mahsup Uslu, genel sekreterliğe ise Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir seçildi.

Kılıç, çiftçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Ziraat Odası başkanlarımızın verdiği destekle koordinasyon kurulu olarak sorunların çözümü noktasında elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

Malazgirt, Korkut, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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