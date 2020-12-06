Terme Belediyesinden kadın ve genç girişimcilere destek - Son Dakika

Terme Belediye Meclisince alınan kararla, 18-30 yaş arası genç girişimcileri desteklemek ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla iş yeri açma harçlarına yüzde 50 indirim yapıldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda Plan Bütçe Komisyonu tarafından incelenen Terme Belediyesi 2021 yılı ücret tarifesinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Bu kapsamda 18-30 yaş arası gençleri desteklemek ve kadın girişimcileri teşvik etmek amacıyla ücret tarifesinde yer alan gelir kalemlerinde yüzde 50 indirim uygulanmasının meclis tarafından kabul edildiğini anlatan Kılıç, "Kararda ayrıca, gaziler ve şehitlerin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti alınmayacak. Karar 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanmaya başlayacak." dedi.

Şehre hizmet veren esnafın sıkıntılarını her daim kendi sıkıntıları olarak gördüklerini anlatan Kılıç, "Yeni iş yeri açacak gençlerimizi ve kadınlarımızı teşvik etmek ve yükünü hafifletmek için iş yeri açma ruhsatlarında fiyat indirimine gitme kararı aldık. Pandemi döneminde de onlara destek vermiş olacağız. Bayrak için, vatan için gazi olmuş hemşehrilerimiz ve şehitlerimizin 1. derece yakınlarından iş yeri açma ruhsatı ücreti almama kararı aldık. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne yapsak azdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, yatırımcıları site şeklinde toplu konut yapılanmalarına teşvik etmek ve nitelikli konutlar oluşturmak istediklerine işaret ederek, "Plan ve Bütçe Komisyonumuzca görüşülen ücret tarifelerimizin arasında yer alan bin metrekareyi aşan alanlarda tevhid (birleştirme) ücreti alınmayacak. Bunu yapma nedenimiz, ilçemizde hayata geçirmeye çalıştığımız nitelikli konut alanlarını artırarak, daha güzel bir Terme'nin inşasını sağlamak. Belediye olarak, bin metrekare üzerinde nitelikli konut oluşturmak ve site yapmak için arsasını birleştirmek isteyen yatırımcı veya mal sahiplerinden tevhid ücreti talep etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.