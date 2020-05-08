Başkan Kılınç STK temsilcileriyle pandemiyi değerlendirdi - Son Dakika
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Başkan Kılınç STK temsilcileriyle pandemiyi değerlendirdi

6 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek pandemi süreci ve sonrasında yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Kılınç STK temsilcileriyle pandemiyi değerlendirdi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ilde faaliyet gösteren STK temsilcileriyle bir araya gelerek pandemi süreci ve sonrasında yapılacaklar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle (Covid-19) mücadelede büyük gayret ortaya koyan ve çalışmalarıyla her kesimden takdir gören Adıyaman Belediyesi, pandemi süreci ve sonrasında alınan ve alınacak olan tedbirlerin konuşulduğu önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç başkanlığında gerçekleşen toplantıya Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Abdulkadir Çelenk, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Ziya Duranay katıldı. Sürecin ancak ortak akılla hareket edilerek en az zararla atlatılabileceğine inandığını söyleyen ATSO Başkanı Mustafa Uslu, "Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsten dolayı alınan tedbirleri sıkı şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz. Özellikle şehrin kalabalık noktalarında sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda halkımız daha çok bilgilendirilip, uyarılmalı. Aksi halde azalma gösteren vakalar yeniden artabilir. Artmaması için hepimizin ortak akılla hareket etmesi gerekiyor. Tabi bir yandan sağlığımıza dikkat ederken, diğer yandan da ülke ekonomisi için üretime önem vermemiz gerekiyor. Ülke olarak krizi fırsata çevirebilirsek, kriz sonunda önemli bir ilerleme sağlayabiliriz. Bu anlamda reel sektörde bir rahatlama görüyorum. Bankalar da sanayiciye kredi verme taraftarı. Bunlar güzel gelişmeler. Ancak yatırım için daha uygun zamanın beklenmesinde fayda olacağı kanaatindeyim. Adıyaman olarak pandemi sürecinde devlet erkanı öncülüğünde sık sık bir araya gelerek ilimizin sorunlarını konuşmaya devam etmeliyiz" dedi.

Daha sonra söz alan Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat ise ekonomide yaşanan daralmaya dikkat çekerek, "Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınında dolayı tüm dünyada ciddi bir ekonomik daralma yaşanıyor. Ülkemiz ise bu krizi en iyi şekilde yönetenler arasında yer alıyor. Bu kadar iyi yönetilmesine rağmen ekonomik koşullar, sağlık koşullarının esnetilmesine sebep olmaktadır. Olaya Adıyaman özelinden bakacak olursak, ilimiz bir tarım kentidir. Şehrimizde sulu tarım seçenekleri arttırılarak ülke ekonomimizin canlanmasına ciddi katkıda bulunulabilir. Pandemi sürecinde sağlam ekonominin temel kapısının tarım olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

OSB Başkanı Kadir Çelenk ise yaptığı konuşmada, pandemi süreci ve sonrasında alınacak tedbirler için önceliklerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle bir il koordinasyon kurulu oluşturulmalı. Burada alınacak kararlarla ilimizin geleceğine yön verilmeli. Bunun için biz her türlü göreve hazırız. Ayrıca, pandemi sürecinde ciddi zorluklarla karşılaşan OSB'deki fabrikalar için de pandemi sonrasında bazı kolaylıklar sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Adıyaman'da 150 bin civarında badem ağacının kuruduğunu söyleyen Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ise çiftçiye fidan desteği sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Pandemi süreci çiftçilerimiz için sancılı geçiyor. Diyar-ı badem olarak bilinen Adıyaman'da bu süreçte 150 bine yakın badem ağacı kurudu. Öncelikle çiftçiye fidan desteğinde bulunulmalı. Ayrıca, korona virüs dolayısıyla mahsulleriyle yeterince ilgilenemeyen çiftçilerimiz için bazı özel formüller geliştirilerek üretimin arttırılması sağlandı. Bu güzel gelişmenin yanında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tütün konusunda bir yönetmelik çalışması var. Bu da çiftçimiz için güzel bir gelişme. Dünya, pandemi döneminde tarımın önemini bir kez daha anlamış oldu" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminden en olumsuz şekilde etkilenenlerin başında esnafların geldiğini söyleyen Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ise "Öncelikle bu tür toplantıların daha sıklıkla yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü dar çerçeveli toplantılar daha verimli oluyor. Yerelde ilimiz adına alacağımız önemli kararları da Ankara'daki yetkililere daha kararlı şekilde götürmeliyiz. Ancak bu şekilde sorunlarımıza çözüm bulabiliriz. Pandemi sürecine gelecek olursak, bu süreçten en fazla esnaflarımız olumsuz etkilendi. Birçok esnafımız zor durumda. Özellikle ulaşım sektöründeki esnaf arkadaşlarımız yüzde 50 düşürülen yolcu taşıma kapasitesinden dolayı maliyeti karşılayamaz hale geldiler. Pazarların kapanmasından dolayı şehrin farklı noktalarına dağılan seyyar satıcılarımızın da işyerlerinin hemen karşısında tezgah açması, bu işyerlerimiz açısından zaten zor olan dönemi daha da zorlaştırıyor. Bunların çözülmesini talep ediyoruz. Ayrıca, bu dönemin fırsata çevrilerek esnaflar içerisindeki hijyen ve ruhsat denetimlerinin de arttırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunarak tüm katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Şehrimizde binlerce üyeye sahip olan güçlü STK'larımızdan olan Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi, Ziraat Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlarımızla bir araya geldik. İşin bir sağlık boyutu, bir de ekonomi boyutu var. Pandemi sürecinde ve sonrasında memleketimizin geleceği noktasında, insanlığımızın geleceği noktasında, istihdam noktasında, üretim noktasında neler yapabilirizi konuştuğumuz bu toplantıda esnafımız, çiftçimiz, işadamlarımız ve fabrikalarda çalışan vatandaşlarımız için neler yapılabileceği, nasıl katkı sunulabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Oldukça verimli geçtiğini düşündüğümüz bu toplantılar devam edecek. Bundan sonraki toplantılarda belli bir sorun üzerinde odaklanarak o sorunun çözümü için gayret ortaya koyacağız. İnanıyorum ki bu dezavantajlı ortamdan ülkemiz çok daha rahat bir şekilde çıkacaktır. Bunun için de üretim çok önemli" diye konuştu. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:57 Kaynak: İHA


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