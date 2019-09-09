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Başkan Kocaispir'den öğrencilere çanta sürprizi

53 dakika önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eğitime destek olmak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk günü birinci sınıfa başlayacak 7 bin 500 öğrenciye içerisinde kalemlik, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi ve açacak olan çanta dağıttı.

Başkan Kocaispir'den öğrencilere çanta sürprizi, System.String[]

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eğitime destek olmak amacıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk günü birinci sınıfa başlayacak 7 bin 500 öğrenciye içerisinde kalemlik, kurşun kalem, kırmızı kalem, silgi ve açacak olan çanta dağıttı. Şehit Ali Gaffar Okkan İlkokulu'nda çanta dağıtım törenine katılan Başkan Kocaispir "Yüreğir'de eğitim seferberliği başladı" dedi.


'Çantalar Sırtlara, Adımlar Okula' sloganıyla 7 bin 500 öğrenciye hediyelerini okul başlar başlamaz ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirten Kocaispir, "Yeni bir eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Tüm Türkiye'de milyonlarca çocuğumuz bugün ders başı yaptılar. Yüreğir'de yeni okula başlayacak olan çocuklarımıza sürpriz yaparak çanta dağıttık. Çocuklarımız için ne yapsak azdır" şeklinde konuştu.


Yüreğir Belediyesi Kültürevlerinde eğitime destek kursları ile çocuklara her zaman destek olduklarını belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğir'de eğitim seferberliği başlattık. Çocuklarımız kültürevlerimizde aldıkları eğitimle çok güzel okullara yerleştiler. Çocuklarımızın hayata en iyi şekilde hazırlanması için onlara destek oluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en güzel şekilde hayata hazırlamalıyız. Milletlerin geleceği gençliğe ve gençliğin eğitimine bağlıdır. Yeni eğitim öğretim yılında eğitime desteğimiz artarak devam edecektir. Çocuklarımıza sahip çıkmaya, destek olmaya devam edeceğiz. 2019-2020 Eğitim öğretim yılının öğrencilerimize öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.


Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik ve okul müdürü Mehmet Kuttan'ın da hazır bulunduğu dağıtımda öğrenciler Başkan Kocaispir'e çiçek takdim ettiler. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:49 Kaynak: İHA
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