Başkan Kocaman'a İlk Tebrik Milletvekili Çakır'dan

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman görevine başlamasıyla birlikte ilk ziyaret Milletvekili Sami Çakır ve ilçe yönetimi tarafından oldu. Belediye başkanlığında gerçekleşen ziyarette AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, ilçe yöneticileri Belediye Başkanı Kocaman'ı yeni görevinde başarılar dileyerek tebrik ettiler.

BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİZ

Ziyarette konuşan AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz "Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman ile birlikte uzun zamandır siyaset yapıyoruz. Aday gösterilmesinden bu yana Kartepemiz genelinde hemşehrilerimizle her yerde bir araya geldik. 31 Mart seçimlerinde hemşehrilerimiz gönül belediyeciliğine destek vererek Kocaeli genelinde bizi birinci yaptı. Allah herkesten razı olsun. Yeni dönemde Belediye Başkanımız Kocaman ile birlikte Kartepemize hizmet edeceğiz" dedi.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMAYA DEVAM

Belde belediyelerin birleşmesi sonrasında Kartepe'nin en genç ilçe olduğunu belirten AK Parti Milletvekili Sami Çakır "Kartepemizin kurulmasından bu yana ilçe genelinde yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlara yeni dönemde de devam edeceğiz. Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman, özverili çalışmasına yeni görevinde de devam edecektir. Hep birlikte Kartepemize hizmet edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" açıklamasında bulundu.

KOCAMAN TEŞEKKÜR ETTİ

Verilen desteğe teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise "Seçim sürecinin başından bugüne tüm gücü ve enerjisi ile yanımda olan AK Parti İlçe Teşkilatımıza, Milletvekilimiz Sami Çakır ağabeyime, İlçe Başkanımız Sadık Yılmaz özelinde tüm yol arkadaşlarıma ziyaretlerinden dolayı gönülden teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim etsin inşallah" şeklinde konuştu.