Başkan Lokman Çağırıcı, genç çiftin nikah davetini geri çevirmedi - Son Dakika

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sosyal medyadan kendisine ulaşarak 14 Şubat'ta nikahının kıyılmasını isteyen çiftin isteğini geri çevirmedi. Genç çiftin nikahı bugün düzenlenen törenle kıyıldı.



Bağcılar'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek için başvuruda bulunan 51 çiftin nikahı Bağcılar Halk Sarayı'nda kıyıldı. Nikah işlemleri sırasında bir de sürpriz yaşandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenerek nişanlısına sürpriz yapmak isteyen İbrahim Kaya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya sosyal medyadan yazdı. Sosyal medyadaki mesajlara bizzat kendisinin baktığını belirten Çağrıcı bugün genç çiftin nikahlanı kıydı.



"Bugünü her gün gibi sevgiyle yaşamak"



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öncelikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sevgiyle geçmesini diliyorum. Bugüne özelde gördüğünüz gibi salonumuzda büyük bir nikah yoğunluğu var. Ben de bu nikah törenine şahitlik etmek istedim. Ancak bu çiftimizin farklı bir özelliği oldu. Kendileri sosyal medyadan nikahını bizim kıymamız için mesaj gönderdiler. Biz de bugün onların nikahını kıydık. Bugünün 14 Şubat'ta kalması kendileri açısından da iyi olmayacaktır. Kendileri için tavsiyem; 32 yıllık evli birisi olarak söylüyorum bugünü her gün gibi sevgiyle yaşamak" şeklinde konuştu.



"Kendisine sosyal medyadan yazdım"



Sosyal medyadan Başkana yazan İbrahim Kaya, "Biz kendi aramızda bir karar aldık 14 Şubat'ta evlenmek için. Genelde başkalarının nikahlarını Cumhurbaşkanımız, belediye başkanları kıyıyor. Ben de bizim nikahımızı Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'nın kıymasını istedim. Kendisine sosyal medyadan yazdım. Yazdıktan sonra da olumlu bir dönüş oldu. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL