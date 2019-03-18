Son Dakika Haberleri: Başkan Memduh Büyükkılıç, "Çelenk ve Nikah Şekeri Yerine Çam Fidanı Hediye Edin"

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Çelenk ve Nikah Şekeri Yerine Çam Fidanı Hediye Edin"

2 saat önce

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta veya kampanyalarda fidan dikilmesini özendirdiklerini ve teşvik ettiklerini bu amaç ile her yıl büyük meblağlar ödeyerek fidan aldıklarını ve halkında katılımı ile fidan...

Başkan Memduh Büyükkılıç,
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta veya kampanyalarda fidan dikilmesini özendirdiklerini ve teşvik ettiklerini bu amaç ile her yıl büyük meblağlar ödeyerek fidan aldıklarını ve halkında katılımı ile fidan dikimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mart ayının fidanlıkların toprak ile buluşma zamanı olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Getir Kitabı Al Fidanı", "Öde Vergini Al Fidanı" gibi kampanyalar yanında şimdide nikah şekeri yerine fidan, çelenk yerine çam fidan kampanyası başlattıklarını kaydetti.

Yeşil, güzel bir dünya'nın ilk adımının doğası ile uyumlu bir çevreden geçtiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç "Belediye Nikah ve evlendirme memurluğuna müracaat edildiği ve bedeli ödendiği takdirde isteyenlerin nikah şekeri yerine kalıcı ve gelecek kuşaklara miras olarak bırakabilecekleri çam fidanı verilecektir. Yine isterler ise düğünlerde önemli gün ve haftalarda yapılan toplantı ve törenler içinde çelenk yerine çam fidanı alınmasını isteyebileceklerdir" dedi.

Başkan Büyükkılıç, gelecek nesillere temiz bir çevre ve mekan bırakmak istediklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

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