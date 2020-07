Başkan Murzioğlu, Samsun'un gurur markalarını kutladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına giren üç Samsunlu firmayı başarılarından dolayı kutladı.



İstanbul Sanayi Odası'nın(İSO) her yıl yaptığı Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 2019 yılı raporu sonuçları açıklandı. Üretimden net satışlara göre Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine Samsun'dan üç firma adını yazdırdı. Açıklanan raporda, Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. Şti. 1 milyar 832 milyon 970 bin 79 TL üretimden net satışla 113. sırada yer alırken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 652 milyon 5 bin 724 TL üretimden net satışla 380. sırada ve Özyılmaz Fındık Tic. ve San. Ltd. Şti. de 526 milyon 382 bin 380 TL üretimden net satışla 457. sıradan listeye girerek Samsun'un gururu oldular.



"Onur ve gurur duyuyorum"



Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu arasına girerek Samsun'u gururlandıran üç firmayı başarılarından dolayı kutladı. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen hiç durmadan, yılmadan hedeflerini büyüterek üretimlerini sürdüren müteşebbislerin başarılarını, "Takdire şayan" olarak nitelendiren Başkan Murzioğlu, "Adını listeye yazdırarak göğsümüzü kabartan Samsunlu firmalarımızla büyük bir gurur ve büyük onur duyuyorum. Firmalarımızla ne kadar övünsek azdır" dedi.



"Yeter ki inanalım"



Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 dolayısıyla zorlu bir süreçten geçildiğinin altını çizen Başkan Murzioğlu, "Tüm dünya ülkeleri binlerce insanın ölümüne neden olan pandemiye karşı büyük bir savaş veriyor. Zorlu bir dönemden geçtiğimiz aşikar. Ancak şu da bir gerçek ki; küresel boyutta karşı karşıya kaldığımız bu pandemi tüm dünya için yepyeni bir çağın habercisi. Eğer yeni çağa göre konumlanırsak bu pandemi bizim için büyük bir fırsat olabilir. Bu değişimden azami faydayı elde etmeliyiz. Tüm zorluklara ve olumsuzluklara rağmen ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına kim bir çivi çakıyorsa, kim bir taş üzerine bir taş koyuyorsa, kim aş, iş veriyorsa ona minnettarız. Biz, ülkemiz için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yeter ki; sanayicimiz desteklensin, önü açılsın. Yeter ki; birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim. İnşallah ülke olarak bu durumdan daha da güçlü çıkacağız" diye konuştu. - SAMSUN