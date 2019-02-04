Son Dakika Haberleri: Başkan Nehir'den 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Mesajı

Başkan Nehir'den 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Mesajı

1 saat önce

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının 2. Döneminin başlaması nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Nehir'den 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Mesajı, System.String[]

Başkan Nehir Mesajında; "Sevgili öğrenciler, sizler geleceğin teminatı ve baş tacı olmakla birlikte her şeyin en iyisine layıksınız. 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci döneminde bütün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin başarılı, sağlıklı ve huzur dolu bir eğitim-öğretim dönemi geçirmelerini temenni ediyor, bütün öğretmen ve öğrencilerimize iyi dersler diliyorum." İfadelerine yer verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:35 Kaynak: Bültenler

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