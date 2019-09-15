Son Dakika Haberleri: Başkan Okay, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırımlarımız devam edecek"
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Başkan Okay, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza yatırımlarımız devam edecek"

2 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere yapılan yatırımların geleceğe yapıldığını hatırlatarak bu yönde çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Okay,

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere yapılan yatırımların geleceğe yapıldığını hatırlatarak bu yönde çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.


Karaziyaret Mahallesinde bulunan Beylerbeyi İlköğretim Okulunda öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçesinde bulunan okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine kadar birçok konuyla ilgilendiklerini hatırlattı.


AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt'un da katıldığı programda konuşan Başkan Okay, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi tüm okullarda kırtasiye malzemesi dağıtıldığını söyledi.


Öğrencilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Başkan Okay, "Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yaptık. Öncesinde okullarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri adına gerekli çalışmaları yaptık. İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi okullarımıza kırtasiye malzemesi yardımında bulunduk. Yeni eğitim öğretim yılında bu güzel yavrularımızın eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Genç nesillere yatırım yapmaya, onlara hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
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