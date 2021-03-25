Başkan Ömer Günel'den Hayko Cepkin'e ziyaret

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, rock müziğin ünlü sesi Hayko Cepkin'i ziyaret etti. Soğucak mahallesindeki çiftliğinde gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Ömer Günel'e Belediye Meclis Üyesi Volkan Alkış eşlik etti. Yaklaşık bir saat süren buluşmada Günel, şarkıcıya göreve geldiği günden bu yana geçen sürede Kuşadası'nın değişimi için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cepkin ise 2011 yılından beri belirli aralıklarla geldiği Kuşadası'nda, kentin tanıtımına fayda sağlayacak her türlü projeye destek vermeye hazır olduğunu söyledi.