Başkan Önder Tanır, Bulgaristan'da Türkan bebeği andı - Son Dakika

Başkan Önder Tanır, Bulgaristan'da Türkan bebeği andı

BURSA Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Bulgaristan'da 17 aylıkken annesinin kucağında şehit düşerek direnişin sembolü haline gelen Türkan bebeği anma programına katıldı. Anma töreninin ardından Bulgaristan'da ziyaretlerini sürdüren Tanır, kardeş belediyeler ile planlanan projeler üzerine çalışma gerçekleştirdi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Kestel Belediyesi Meclis Üyeleri ile Başkan Yardımcıları, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'a gitti. Bulgaristan'da 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali'nin Kırkova ilçesine Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında annesinin kucağında 17 aylıkken Bulgar askerleri tarafından vurularak öldürülen Türkan Feyzullah'ı anma törenleri gerçekleşti.

Başkan Önder Tanır ve Başkan Mustafa Işık, Kirkova, Mestanlı ve Kırcaali'de düzenlenen anma törenlerine katılarak, Kestel Belediyesi ve Gürsu Belediyesi yazılı çelenkleri, Türkan Bebek anıtlarına bıraktı. Türkan bebek anısına okunan şiirlerde duygu dolu anlar yaşanırken, dualar ve kuranı kerim tilavetleri gerçekleşti. Törende konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Direnişin sembolü haline gelen Türkan bebeği anma etkinliklerindeyiz. Allah bir kez daha yaşatmasın, birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın. Burada kin ve nefret için binlerce kişi toplanmadı, geçmişi unutmamak geleceğe aktarmak adına çok güzel bir etkinlik oldu. Şehitlerimizi ve Türkan bebeği dualarda andık. Ben o tarihte hayatını kaybeden tüm soydaşlarımızı, kardeşlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ise, "Kardeş belediyemiz olan Kestel Belediyesi'ne, hiçbir zaman desteklerini esirgemedikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Yine burada bizimle hüzünlerini paylaştılar. Bu atmosfere baktığımızda duygulanmamak elde değil. Bu yaşananları unutmamak, unutturmamak, anlatmak ve daima hatırlatmak gerekiyor" diye konuştu.

Kestel'den Bulgaristan'a Kardeşlik Köprüsü

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Türkan bebeği anma törenlerinin ardından beraberindeki heyetle birlikte kardeş belediyeler ile bir araya geldi. İlk olarak Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ile bir araya gelen Başkan Tanır, daha sonra Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Kerim Mehmet, Eğridere Belediye Başkanı İzzet Şaban ve Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile buluştu.

Başkan Tanır ve belediye başkanları, kardeş belediye protokolü kapsamında planlanan ortak projelere ilişkin çalışma gerçekleştirdi.