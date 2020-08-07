Başkan Orhan'ın acı günü - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir , Büyükşehir Belediye Başkan vekili Fevzi Polat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar , Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar , AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, Aziziye Belediyesi meclis üyeleri, AK Parti Aziziye İlçe yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Gençlik Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Seyfullah Gülakar katıldı.

87 yaşında olduğu öğrenilen Mutioğlu, Asri Mezarlıkta Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Erzurum Asri mezarlıkta defin edildi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve İnşaat mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Orhan'ın da anneanneleri Rabia Mutioğlu hakkın rahmetine kavuştu.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:33

Kaynak: İHA

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