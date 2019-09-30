Başkan Öter'den istifa eden DİKA Genel Sekreteri Altındağ'a destek

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Atındağ'ın görevinden istifa ettiği, Mardin'in Altındağ gibi özverili kişilere ihtiyacının olduğunu belirterek yetkililerin istifasını onaylamaması gerektiğini söyledi.



MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altınyaptığ'ın istifası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öter, "Dört yıldır DİKA Genel Sekreterliği görevini başarıyla yürüten Yılmaz Altındağ'ın beklenmedik bir anda görevinden ayrılmasına memleketini seven tüm Mardinliler gibi, şahsen beni ve federasyonumuzun 60 dernek bileşenini son derece üzmüştür. Yılmaz Altındağ göreve geldiği günden beri Mardin ve ajansa bağlı Batman, Siirt ve Şırnak illerimizin her alanda kalkınması ve gelişmesi için canla başla yaptığı çalışmalara Mardin ve bölge halkı yakinen şahittir. Yatırımların bölgeye gelmesi için yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların kapısına giderek, ısrarla yatırımcıları davet ediyordu. Mardin ve bölgemizin ekonomik kalkınmaya ve istikrara acil ihtiyacı olduğu bu günlerde işin ehli, uzmanı ve Mardin'in bir değeri olan Yılmaz Altındağ'ın istifasının kabul edilmemesi, görevinin başına dönmesi, bu birikimli ve donanımlı Mardin evladının toprağına hizmet etmeye devam etmesi için başta Mardin, siyasetçilerimize, Mardin ve Mardin dışında yaşayan sivil toplum örgütlerimize, kanaat önderlerimize ve Mardin'e karşı sevgi ve sorumluluk hisseden herkesin Yılmaz Altındağ'a ve onun gibi değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz. Biz sivil toplum olarak bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki Mardinliler değerlerine sahip çıkmazsa kimse dışarıdan gelip Mardin'e değer katmaz" dedi. - MARDİN