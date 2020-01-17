Başkan Öz, Çan için Ankara'da önemli temaslarda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Öz, Çan için Ankara'da önemli temaslarda bulundu - Son Dakika

Başkan Öz, Çan için Ankara'da önemli temaslarda bulundu

7 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçenin gelişimi ve mevcut sorunların daha hızlı çözülebilmesi için gerekli tüm girişimleri yapmaya devam ediyor.

Başkan Öz, Çan için Ankara'da önemli temaslarda bulundu, System.String[]

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçenin gelişimi ve mevcut sorunların daha hızlı çözülebilmesi için gerekli tüm girişimleri yapmaya devam ediyor.


Çan için Ankara'ya adeta çıkartma yapan Başkan Öz, "Çan'ımızın her şeye layık olduğu bilinci ile hareket ediyor; şehrimiz ve halkımız için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" diyerek ziyaretleri hakkında bilgi verdi. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile Belediyeler Birliğinin düzenlemiş olduğu "Akıllı Şehirler Sempozyumu"na katılan Başkan Bülent Öz, sonrasında bakanlıklarda temaslarda bulundu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne giderek Çan'ın ihtiyaçları noktasında hizmet getirmek, vatandaşlarına yeni imkanlar sunmak için yetkilerle görüşen Başkan Bülent Öz, gerekli adımları atmak üzere hazırladığı proje dosyalarını paylaştı.


Bakanlıklardaki ilgilerle projeleri üzerine görüşen ve dosyalarını sunan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, TBMM'ye geçerek AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ı da makamında ziyaret etti. - ÇANAKKALE

Bülent Öz, Çanakkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gözaltına alınan oğlu Batuhan Özdemir konuştu: Hakkımda suçlama yok
AK Parti ürün güvenliğine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 01:05:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Öz, Çan için Ankara'da önemli temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]