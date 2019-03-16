Başkan Özakcan'ın 'Yaşlılara Saygı Haftası' Mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Mitinginde Oylama Yaptı: İşte Demokrasi Bu

Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil!