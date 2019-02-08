Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Sanayi Esnafını Unutmadı

Başkan Özakcan Sanayi Esnafını Unutmadı

55 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, halkla buluşmalarına devam ediyor.

Başkan Özakcan Sanayi Esnafını Unutmadı, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, halkla buluşmalarına devam ediyor.

Halk odaklı belediyecilik anlayışı ile 5 yıldır Efeler halkının büyük sevgisini kazanan Başkan Özakcan, Ata Mahallesi'ndeki Perşembe pazarında vatandaşlar ve pazarcı esnafı ile sıcak ve samimi anlar yaşadı.

Vatandaşlar ve esnafın yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Özakcan, vatandaşların ve esnafın sorun ve dileklerini dinleyerek uzun süre sohbet etti. Halk odaklı belediyecilik hizmetinin karşılık bulduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Özakcan, "Bildiğiniz gibi pazarcı esnafımızın yer tahsis bedelini yüzde 18 oranında indirerek ticaretlerine belli bir destek verdik. İnşallah yeni dönemde de esnafımıza, vatandaşımıza hayatlarını direkt etkileyecek destekler vermeye devam edeceğiz. Halk odaklı belediyeciliği çok daha yukarılara çekeceğiz " dedi.

Başkan Özakcan, pazar yeri etrafındaki sanayi esnafını da unutmadı. İş yerlerine tek tek giderek esnaflarla tokalaşan Özakcan, tam destek sözü aldı.

Özakcan ziyaretlerinin ardından seçim otobüsü ile şehir turu yaparak vatandaşlara hayırlı günler, esnaflara hayırlı işler diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:08 Kaynak: İHA

Ata Mahallesi, Mehmet Mesut Özakcan, Efeler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de Caminin Altından Geçen Köy Yolu, Görenleri Hayrete Düşürüyor Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor

Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı 11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 10:03:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özakcan Sanayi Esnafını Unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]