Başkan Özcan'a sürpriz doğum günü - Son Dakika

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a 44. yaş günü dolayısıyla muhtarlar, belediye personelleri ve İYİ Parti Nazilli İlçe Teşkilatı üyeleri sürpriz doğum günü düzenledi.



İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk ve partililer, Nazilli Muhtarlar Derneği üyeleri ile belediye personelleri Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a üç ayrı sürpriz doğum günü düzenledi.



Başkan Özcan'ın 44. yaş günü vesilesiyle İsabeyli Barajı kenarındaki alana 44 adet ağaç diken belediye personelleri, "Başkanımız her zaman yanımızda ve bizlere destek oldu. Kendisine ve ailesine uzun ve sağlıklı nice yıllar diliyoruz" dedi.



İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk ise Belediye Meclis Salonu'nda partililerle birlikte Başkan Özcan'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.



Kendisini makamında ziyaret ederek 82 mahalle muhtarı adına doğum gününü kutlayan Nazilli Muhtarlar Derneği üyelerine teşekkür eden Başkan Özcan, "Benim için anlamı büyük olan bir gün. Bu nedenle yanımda olan, olamayan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz ve bu ailenin her ferdi benim için çok kıymetli. Tüm hemşehrilerimle birlikte nice sağlıklı yollarımız olsun. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN