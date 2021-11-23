Başkan Özcan, Bolu'da yabancılara uygulanacak "nikah ve su ücretlerini" değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine ilişkin, "Irkçılık yapmıyoruz, faşist asla değiliz. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldu mu? Oldularsa Şam'da su daha ucuz, buyursunlar. Nikah ücretleri de ucuz Şam'da." dedi.

Özcan, belediyede düzenlediği basın toplantısında, dün Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Toplantısı'nda, daha önce gündeme getirdikleri maddelerin karara bağlanmasını değerlendirdi.

İki yabancı uyruklunun Bolu'da evlenmesi durumunda nikah ücretinin 100 bin lira olacağını anımsatan Özcan, "İkincisi, zaten bizim suda farklı tarifelerimiz vardı. Tek tarife yok. Resmi kurum, ticarethane, inşaat grubu, gazi, dul ve yetimlerle ilgili tarifelerimiz var. Bir de 4658 sayılı yasa kapsamında Bolu'da oturma izni almış geçici sığınmacılarla ilgili de bir tarife oluşturduk. Yabancı uyruklu kişilerin resmi para birimi Türk lirası değil, biz de bunu Amerikan doları olarak belirledik." diye konuştu.

Tanju Özcan, bu karardan sadece oturma izni alan kişilerin etkileneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletlerin (BM) geçici koruma altında tuttuğu, tamamen kontrolünde tuttuğu grup var, onlar bunun dışında. Ayrıca, Cenevre Sözleşmesi hükümleri gereğince 'Türkiye'de ben mülteciyim veya göçmen statüsü kazandım' diyenler de bundan etkilenmeyecek. Biz ırkçılık yapmıyoruz, faşist asla değiliz. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldu mu? Oldularsa Şam'da su daha ucuz, buyursunlar. Lazkiye'de baktık, su Bolu'daki tarifeden daha ucuz. Nikah ücretleri de ucuz Şam'da."

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na tepki

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, TBMM'deki basın açıklamasında, kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren Özcan, "Sen bir şehit ailesini ziyaret edip 'Allah rahmet eylesin' dedin mi? Sen bu PKK terör örgütüne bir gün, 'Siz terör örgütüsünüz' diyebildin mi? Asıl ırkçı sensin, asıl faşist sensin." ifadesini kullandı.

Türkiye'de farklı etnik kesimlere mensup vatandaşların olduğunu dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Ben Türk milletinin mensubuyum. Türk milleti derken de etnik köken üzerinden konuşmuyorum. Bu ülkede etnik kökeni farklı insanlar var. Etnik köken şereftir. Ben etnik olarak Manav'ım. Çerkez olanlar, Kürt olanlar var bu ülkede. Alt kimlikleriyle gurur duyar insanlar ama milletlerin bir de üst kimliği olur. Türkiye'deki üst kimlik, Türk milleti tanımıdır. İşte bu Gergerlioğlu gibi adamların derdi de bu milleti dağıtmak, bölmek, parçalamak. Gergerlioğlu gibi ırkçı, faşist, terör sevicilerin bu sözlerini nefretle kınıyorum. Bir de bizim Genel Başkana çağrıda bulunuyor; 'Helalleşeceksen bu faşisti partiden at' diyor. Genel Başkan, 'helalleşmek' derken herhalde terör sevicileriyle helalleşmeyi kastetmemiştir diye düşünüyorum. Kastetmediğini de biliyorum."

Bolu Belediye Meclisinde dün yapılan bütçe görüşmelerinde, yabancıların evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlenmişti.