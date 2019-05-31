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Başkan Özcan işçilerle bayramlaştı

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçileri ziyaret etti.

Başkan Özcan işçilerle bayramlaştı, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçileri ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesine giderek mesaiye hazırlanan işçileri sabah erken saatlerde ziyaret etti.

Başkan Özcan'a ziyaretinde Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Kadir Mutlu, Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan, Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur, Belediye-İş Sendikası Başkanı Hidayet Yaman, Belediye-İş Baş Temsilcisi Öner Balcı eşlik etti.

İşçilerle tek tek sohbet eden Başkan Özcan, "Biz, işçinin, emekçinin hakkını vermek için buradayız. Tüm çalışanlarımızın motivasyonunu yükseltip Nazillimize daha çok hizmet için iş verimini artıracağız" dedi.

Çalışmalarından dolayı personeline teşekkür eden Başkan Özcan, "KHK ile kadroya geçen tüm personelimize bayram ikramiyelerini yatırdık. Hizmetlerinizden, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Nazillimizde yapılacak çok iş var. Bugünlere kadar geldik. Gönül ister ki daha güzel işler yapalım. Bunun çabası içerisindeyiz. Siz değerli arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza hizmet için çalışacağız. Hiç endişeniz olmasın, bütün borçlarımızı ödeyebilecek güçteyiz. Ekibimiz çok güçlü. Sizlerde öylesiniz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ile birlikte her sorunumuzu çözeceğiz. Sürekli iletişim halinde ve birlikte hareket ederek çalışacağız. Tüm personelimize aileleri ve sevdikleri ile birlikte hayırlı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, İşçi, Güncel
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