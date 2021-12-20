Üye Girişi
Başkan Öztekin yerel yönetim alanındaki çalışmaları istişare etti - Son Dakika

Başkan Öztekin yerel yönetim alanındaki çalışmaları istişare etti

20.12.2021 17:40
Başkan Öztekin yerel yönetim alanındaki çalışmaları istişare etti

Kağıthane Belediyesi'nin kardeş belediyeleri Muş Kızılağaç ve Van Gürpınar belediyelerini ziyaret eden Başkan Öztekin, mevcut ve yeni dönem projelerini başkanlarla istişare etti.

İlk ziyaretini Muş'un Kızılağaç ilçesine yapan Başkan Mevlüt Öztekin, Belediye Başkanı Burhan Öğüt ile bir araya geldi. Karşılıklı hasbihal ve istişarelerin ardından ikili daha sonra Kağıthane Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan parkın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Öztekin Muş'taki temaslarının ardından Van Gürpınar'a hareket etti. Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör tarafından karşılanan Başkan Öztekin burada belediyeler arası işbirliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Öztekin yerel yönetim alanında işbirliği ve istişare yapmak için gittiği Anadolu illerinde Muş ve Van'ın ardından Bitlis, Siirt ve Gaziantep'i ziyaret etti.

Bitlis Ahlat'ta Başkan Öztekin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı töreninde 'Anadolu'nun Orhun Abideleri' olarak lanse ettiği Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret ederek duada bulundu.

Başkan Öztekin Bitlis ziyaretinde Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Tatvan İlçesi'nde Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile bir araya gelerek mevcut ve yeni dönem çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bitlis'teki temaslarının ardından Siirt'e geçen Başkan Öztekin, Baykan ilçesine bağlı Kasımlı (Verkanıs) köyünde vatandaşlarla buluştu. Hasbihalin ardından Hz. Veysel Karani Türbesi'ni ziyaret eden Başkan Öztekin burada dua edip, birlik ve beraberliğin daim olmasını diledi.

Ziyaretlerinin son gününde Başkan Öztekin gazi şehir Antep'teydi. Burada Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile buluşan Başkan Öztekin'in ziyaretinde mevcut ve yeni dönem projeleri, pandemi ile mücadele, gönül belediyeciliği konuları konuşuldu.

Kağıthane, Hisarcık, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Öztekin yerel yönetim alanındaki çalışmaları istişare etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:36 Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
16:21 Brezilya'da inek, çift başlı buzağı doğurdu
16:11 Son Dakika: Borsa'da günlük düşüş yüzde 5'e yükseldi, BIST 100 endeksinde işlemlere ara verildi
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 17:48:07. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Öztekin yerel yönetim alanındaki çalışmaları istişare etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement